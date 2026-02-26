Bakan Gürlek, Destici'yi Ziyaret Etti

(ANKARA) – Adalet Bakanı Akın Gürlek, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ile Bakanlıkta biraraya geldi.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Adalet Bakanı Akın Gürlek'i makamında ziyaret etti.

Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın Mustafa Destici'yle Bakanlığımızda bir araya geldik. Genel Başkan Sayın Destici'ye güzel temennileri ve nazik ziyareti için teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.