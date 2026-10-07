Bakan Gürlek, İstanbul\'daki Türk Devletleri toplantısında e-Adalet hedefini vurguladı

(İSTANBUL) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türk Devletleri Teşkilatı Adalet Bakanları 3. Toplantısı'nın açılışında, adalet alanındaki işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini belirterek, "Ülkelerimizin sahip olduğu tecrübeleri bir araya getirerek Türk Devletleri Teşkilatı e-Adalet sistemi hedefini somutlaştırmamızın önemli olduğuna inanıyorum" dedi.

Türk Devletleri Teşkilatı Adalet Bakanları 3. Toplantısı, İstanbul'da yapılıyor.

Toplantının açılışında konuşan Adalet Bakanı Akın Gürlek, Astana ve Bakü toplantılarında belirlenen hedefler doğrultusunda adalet alanındaki işbirliğinin her geçen gün güçlenerek somut adımlara dönüştüğünü görmekten memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

İstanbul'da imza atılacak ortak bildirinin, yalnızca bir temenni metni olmadığını ifade eden Gürlek, "Adalet sistemlerimizi geleceğe taşıyacak stratejik bir yol haritasıdır. Bildirimizde yer alan hususların önümüzdeki dönemde de somut işbirliği mekanizmalarına ve kalıcı sonuçlara dönüşmesi hepimizin ortak arzusudur" diye konuştu.

"TÜRK ADLİ TIP MUTABAKAT ZAPTI YENİ İŞBİRLİKLERİNE VESİLE OLACAK"

Gürlek, 3 Nisan 2026 tarihinde Bakü'de imzalanan Türk Adli Bilimler Ağına ilişkin Mutabakat Zaptı'nı memnuniyetle karşıladığını belirterek, bu mekanizmaların, ülkelerin adli tıp kurumları arasında yeni işbirliklerine vesile olacağına inandığını söyledi.

Hukuki konularda çok taraflı adli yardımlaşma anlaşmasına da değinen Gürlek, anlaşmanın hayata geçirilmesiyle ülkeler arasındaki adli yardımlaşmanın daha hızlı, etkin ve öngörülebilir bir yapıya kavuşacağını ifade etti. Gürlek, "Uzmanlarımızın yürüttüğü çalışmaların en kısa sürede sonuçlandırılarak, anlaşmanın imza aşamasına getirilmesini hep birlikte arzu ediyoruz" dedi.

"E-ADALET SİSTEMİ HEDEFİNİ SOMUTLAŞTIRMAMIZ ÖNEMLİ"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 5 Ekim 2023 tarihinde Ankara'da imzalanan Türk Dünyası Noterler Birliği Kurulması Hakkında Mutabakat ile ortaya konulan ortak iradenin, somut faaliyetlerle daha ileri taşınmasının önemine dikkati çekerek, kurumlar arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi, karşılıklı tecrübe paylaşımının artırılması ve birliğin daha etkin bir yapıya kavuşması yönünde atılacak adımların, hukuk alanındaki işbirliğine önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

Gürlek, dijital dönüşüm ve e-adaletin bir diğer önemli çalışma alanı olduğunu belirterek, "Adalet hizmetlerinin geleceği, teknolojik gelişmelerden bağımsız olarak düşünülemez. Bu nedenle ülkelerimizin sahip olduğu tecrübeleri bir araya getirerek, Türk Devletleri Teşkilatı e-Adalet sistemi hedefini somutlaştırmamızın önemli olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Güvenli veri paylaşımı, e-yargı uygulamalarındaki örneklerin karşılıklı aktarılması ve teknik işbirliğinin genişletilmesi konusunda önemli fırsatlar bulunduğunu belirten Bakan Gürlek, "Türkiye olarak bu alandaki tecrübelerimizi kardeş ülkelerimiz ile paylaşmaya hazır olduğumuzu özellikle ifade etmek isterim" dedi.

"MESLEKİ KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ ÖNCELİĞİMİZ"

Yargı mensuplarının ve adalet personelinin mesleki kapasitesinin geliştirilmesinin de öncelikleri arasında olduğunu dile getiren Gürlek, ortak eğitim programları, çalışma ziyaretleri, uzman değişimleri ve tematik toplantılar yoluyla ülkelerin birbirlerinin tecrübelerinden daha fazla yararlanabileceğini, kurumlar arasındaki işbirliğini kalıcı kılacak en önemli unsurlardan birinin de bu karşılıklı bilgi ve tecrübe aktarımı olduğunu söyledi.

Ortak tarih ve ortak kültürün ülkeleri bir araya getiren en güçlü unsurlardan olduğunu ifade eden Gürlek, bu kardeşlik ve dayanışma ruhunun hukuk ve adalet alanındaki çalışmalara da yansıtılması ve somut işbirliğine dönüştürülmesinin ortak hedef olduğunu belirtti.

Akın Gürlek, "Türkiye olarak Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında adalet alanındaki işbirliğimizi daha ileri taşımak, ortaya koyduğumuz iradeyi somut adımlara dönüştürmek için üzerimize düşen katkıyı sunmaya hazırız" diye konuştu.

Toplantıda gerçekleştirilen istişarelerin ortak hedef doğrultusunda önemli bir adım olacağına inandığını belirten Gürlek, katkıları nedeniyle katılımcılara teşekkür etti.