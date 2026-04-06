Bakan Gürlek'ten AA'ya Kutlama

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Anadolu Ajansının (AA) 106. kuruluş yıl dönümünü tebrik etti.

Bakan Gürlek, NSosyal hesabından AA'nın 106. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Köklü geçmişi ve uluslararası itibarıyla Anadolu Ajansı, yalnızca ülkemizde değil, dünyada da doğru ve güvenilir haberciliğin öncüsü olmayı sürdürmekte, en zorlu coğrafyalarda, en çetin şartlarda dahi gazetecilik bayrağını ayakta tutmaktadır.

Özellikle Gazze'de çekilen fotoğraf ve görüntülerle insanlığın vicdanına ses olan, yaşanan insan hakları ihlallerini tüm dünyaya gösteren Anadolu Ajansı, hakikatin çağımızdaki en muhkem tanıklarından biri olmuştur.

Bu vesileyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Anadolu Ajansının kuruluşunda emeği geçenleri rahmet ve şükranla anıyor; Genel Müdür Sayın Serdar Karagöz nezdinde Anadolu Ajansı ailesini tebrik ediyor, tüm çalışanlarına görevlerinde başarılar diliyorum."