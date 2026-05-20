Bakan Gürlek\'ten Yargı Düzenlemeleri

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerin milletvekilleri ile istişare toplantısında bir araya geldi.

Adalet Bakanlığından Ankara Hakimevi'ndeki toplantıya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre burada konuşan Gürlek, toplantılardaki değerlendirmelerin yargı hizmetlerinin hızlandırılması ve erişilebilirliğinin artması için yol çizdiğini belirtti.

Adliye, lojman, hakim, savcı ve personel ihtiyaçlarının yanı sıra vatandaşlardan gelen talep ve beklentilerin kendileri için önemli olduğunu vurgulayan Gürlek, suça sürüklenen çocuklara yönelik cezalar konusunda ise yargılama ve infaz aşamasında düzenlemeler yapıldığını aktardı.

Bakan Gürlek, şunları kaydetti:

"Özellikle suça sürüklenen çocuklara verilen cezaların artırılmasına ilişkin toplumda bir ihtiyaç vardı. Son zamanlarda biliyorsunuz maalesef bazı olumsuz eylemler oldu. Verilen cezalar toplumda sanki cezasızlık algısı oluşturuyordu. Özellikle 15-18 yaş aralığındaki çocuklara adam öldürme gibi bazı eylemlerden dolayı verilen cezalar bakımından yetişkinlerle aynı oranda ceza verilmesi yönünde bir düzenleme yaptık."

İnfaz düzenlemesine göre, 15-18 yaş aralığındaki suça sürüklenen çocukların cezaevinde kaldığı 1 günün 2 gün sayıldığını anımsatan Gürlek, "Bunu da değiştiriyoruz. Normalde 1'e 1 infaz düzenlemesi oluyor." ifadesini kullandı.

"Kimlik doğrulama sistemine ilişkin hükümler üzerinde çalışılıyor"

Gürlek, okullardaki çocuklarla ilgili de çalışma yaptıklarını belirterek, "11 yaşından itibaren okullarda özellikle bu şekilde eyleme, suça karışmış çocukların gözlemlenmesi, takip edilmesi, zamanla ailelerinin de ziyaret edilerek bu çocukların son durumlarının artık bir kayıt altına getirilmesi gerekiyor. Bu konuda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'mız, Milli Eğitim Bakanı'mızla ortak bir komisyon kurduk." açıklamasında bulundu.

Sosyal medya düzenlemesine de değinen Gürlek, belirli katalog suçlar bakımından kimlik doğrulama sistemine ilişkin hükümler üzerinde çalışıldığını aktardı.

"Tüm vatandaşların kayıt altına alınacağı" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığının altını çizen Gürlek, belirli suçların soruşturulması kapsamında yargı makamlarının talebiyle kimlik bilgilerinin tespit edilmesinin hedeflendiğini kaydetti.