Bakan Gürlek, Uğur Mumcu Ailesiyle Görüşecek - Son Dakika
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Bakan Gürlek, Uğur Mumcu Ailesiyle Görüşecek

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Adalet Bakanı Gürlek, Uğur Mumcu'nun ailesiyle suikast dosyasını görüşmek üzere randevu aldı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 24 Ocak 1993'te Ankara'da evinin önünde bombalı suikastla hayatını kaybeden araştırmacı gazeteci Uğur Mumcu'nun ailesiyle görüşecek.

Adli kaynaklardan alınan bilgiye göre, Bakan Gürlek, Mumcu ailesine talepleri üzerine 6 Ağustos Perşembe günü randevu verdi.

Görüşmede, Uğur Mumcu suikastına ilişkin dosyadaki son durum ve yürütülen yeni çalışmaların ele alınması bekleniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bakan Gürlek, Uğur Mumcu Ailesiyle Görüşecek - Son Dakika

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