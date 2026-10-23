Bakan Gürlek, Zonguldak'taki patlamaya 1 başsavcı vekili ve 2 savcı atandığını söyledi - Son Dakika
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Bakan Gürlek, Zonguldak'taki patlamaya 1 başsavcı vekili ve 2 savcı atandığını söyledi

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Zonguldak Kilimli'deki maden ocağındaki patlamaya ilişkin ivedi soruşturma başlatıldığını bildirdi. Gürlek, 1 başsavcı vekili ve 2 savcının görevlendirildiğini, hayatını kaybeden işçilere rahmet, yaralılara acil şifa dilediğini açıkladı.

ADALET Bakanı Akın Gürlek, Zonguldak'ın Kilimli ilçesindeki maden ocağındaki patlamaya ilişkin Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını, 1 Cumhuriyet başsavcı vekili ve 2 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini bildirdi.

Bakan Gürlek açıklamasında, "Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde faaliyet gösteren bir maden işletmesinde metan gazı birikmesi sonucu meydana gelen patlamaya ilişkin Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığımızca ivedi soruşturma başlatılmış, 1 Cumhuriyet Başsavcı Vekilimiz ve 2 Cumhuriyet Savcımız görevlendirilmiştir. Hayatını kaybeden işçilerimize Yüce Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı, yaralı işçilerimize acil şifalar diliyorum. Arama ve kurtarma çalışmalarının bir an önce olumlu sonuçlanmasını ve işçimize sağ salim ulaşılmasını temenni ediyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü kaza ve felaketten muhafaza eylesin" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
Akın GürlekZonguldakBaşsavcı3. SayfaGürlekGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Gürlek, Zonguldak'taki patlamaya 1 başsavcı vekili ve 2 savcı atandığını söyledi - Son Dakika
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