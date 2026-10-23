Bakan Gürlek, Zonguldak'taki patlamaya 1 başsavcı vekili ve 2 savcı atandığını söyledi

ADALET Bakanı Akın Gürlek, Zonguldak'ın Kilimli ilçesindeki maden ocağındaki patlamaya ilişkin Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını, 1 Cumhuriyet başsavcı vekili ve 2 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini bildirdi.

Bakan Gürlek açıklamasında, "Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde faaliyet gösteren bir maden işletmesinde metan gazı birikmesi sonucu meydana gelen patlamaya ilişkin Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığımızca ivedi soruşturma başlatılmış, 1 Cumhuriyet Başsavcı Vekilimiz ve 2 Cumhuriyet Savcımız görevlendirilmiştir. Hayatını kaybeden işçilerimize Yüce Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı, yaralı işçilerimize acil şifalar diliyorum. Arama ve kurtarma çalışmalarının bir an önce olumlu sonuçlanmasını ve işçimize sağ salim ulaşılmasını temenni ediyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü kaza ve felaketten muhafaza eylesin" ifadelerini kullandı.