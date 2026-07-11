Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman için acil şifa dileklerini iletti.
Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Tufan Erhürman'ın geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırıldığını teessürle öğrendim. Sayın Cumhurbaşkanı'na acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum."
Son Dakika › Güncel › Bakan Işıkhan'dan Erhürman'a Geçmiş Olsun - Son Dakika
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