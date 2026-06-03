Bakan Işıkhan ILO Direktörü ile Görüştü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Genel Direktörü Gilbert Houngbo ile bir araya geldi.

Bakan Işıkhan, ILO'nun İsviçre'nin Cenevre kentinde devam eden 114. Uluslararası Çalışma Konferansı kapsamında temaslarını sürdürüyor.

Işıkhan, Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Direktörü Houngbo ile görüştü.

Türkiye ile ILO arasındaki bağların daha da derinleştirilmesinin ele alındığı görüşmede, Türkiye'nin sosyal adaletin ve emeğin korunması için attığı adımlar konuşuldu.