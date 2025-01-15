Bakan Işıkhan, İmamoğlu ile Sosyal Güvenlik Taleplerini Görüştü

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(ANKARA)- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki heyetle görüşmesi hakkında açıklama yaptı. Işıkhan "Sosyal güvenlik ve çalışma hayatıyla ilgili taleplerini dinledik" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye Belediyeler Birliği(TBB) Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkanı Ekrem imamoğlu ile yaptığı görüşmeye ilşkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Görüşmenin fotoğrafının da yayınlandığı paylaşımda Bakan Işıkhan şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki heyeti Bakanlığımızda kabul ettik. Yerel yönetimlerin sosyal güvenlik ve çalışma hayatıyla ilgili taleplerini dinledik. Nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyorum."