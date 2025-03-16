Bakan Işıkhan Maden İşçileriyle Sahurda Bir Araya Geldi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İzmir'de sahur vaktinde maden işçileriyle bir araya geldi.
Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"İzmir Efemçukuru Madeni'nde, maden işçisi kardeşlerimizle bir araya gelerek sahur sofrasının bereketini, muhabbetini paylaştık. Emeğin, alın terinin ve dayanışmanın en güzel örneğini sergileyen madenci kardeşlerimize gönülden teşekkür ediyorum."
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