Bakan Işıkhan Sgk'ya En Fazla Prim Borcu Olan Belediyeleri Açıkladı

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(ANKARA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından, SGK'ya en çok borcu olan belediyeleri açıkladı.

Bakan Işıkhan, X hesabından yaptığı açıklamada SGK'ya en fazla prim borcu olan 5 belediyeyi paylaştı.

Işıkhan, açıklamasında şunları kaydetti:

"Belediyelerin SGK'ya olan prim borçları ile ilgili birtakım gerçekleri aziz milletimize aktarmamız ve CHP'li bazı yetkililerin ortaya attığı yanlış bilgileri düzeltmemiz gerekiyor. SGK'ya en fazla prim borcu olan 5 belediyenin tamamı CHP'li belediyelerdir. Bu gerçek yerel seçimler öncesinde de böyleydi. Seçimlerden önce yaptığımız açıklamada da bunu ifade etmiştik. Türkiye genelinde belediyelerin SGK'ya olan toplam prim borcu 96 milyar TL'ye ulaşmış durumda. Bu borçların yüzde 67,7'si tek başına CHP'li belediyelere ait. SGK'ya en fazla prim borcu olan Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin borcu 5 milyar 751 milyon TL'dir. Belediyeyi 2019'da AK Parti'den devraldığında borcu 225 milyon TL iken, bugün itibarıyla 25,5 katına çıkmıştır. Dolayısıyla 'seçim oldu' diyerek kafa karışıklığı yaratmaya, aziz milletimizi yalanlarla aldatmaya çalışmanın kimseye faydası yoktur. CHP'li belediye başkanlarına tavsiyemiz emekçilerin alın terinin hakkı olan sigorta primlerini bir an evvel ödemeleridir. Meseleyi siyasi parti rekabeti veya hamaset üzerinden değil veriler ve rakamlar üzerinden sadece gerçekleri söyleyerek paylaşmamız gerekiyor."

Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e seslenerek, "Emeklilere faydanız dokunsun istiyorsanız talimat verin, belediyeleriniz Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan birikmiş borçlarını ödesin. Şu anda belediyelerin borçlarıyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığımız bu borçların tahsiline kaynağında başlayacaktır. Öyle 25 kuruşa simit yok" ifadesini kullanmıştı.

CHP lideri Özel, Erdoğan'a şöyle tepki göstermişti:

"Bunlar ucuz oyunlar, bu sefer mali darbe yapmaya çalışıyor. Ellerinden aldığımız tüm belediyeler hiç borç ödememiş. Millet bu zihniyetten bıktığı için bize oy verdi. Hangi AK Partili belediye bu zamana kadar borcunu ödemiş? Biz iktidara gelmeyelim diye belediyelerimizi iş yapamaz hale getirmeye çalışıyor. 2019'da YSK eliyle İmamoğlu'na 'adli darbe' yaptılar. Demokrasi tokadı yediler. Bu sefer SGK borçları üzerinden 'mali darbe' yapıp belediyeyi çalışamaz hale getirirlerse demokrasi tokadı yerler. Çöpleri kendi ellerimizle toplar yine de onun şantajına boyun eğmeyiz."