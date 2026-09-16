Bakan Işıkhan, Ukrayna'nın bağımsızlığının 35. yıl dönümü resepsiyonunda konuştu: - Son Dakika
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Bakan Işıkhan, Ukrayna'nın bağımsızlığının 35. yıl dönümü resepsiyonunda konuştu:

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- "Türkiye ve Ukrayna arasındaki dostluk ve dayanışmanın önümüzdeki yıllarda daha da güçleneceğine inanıyoruz. Ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin daha güçlü ve dinamik bir kapsamda ivmesini sürdürmek için Ukraynalı dostlarımızla birlikte çalışmaya hazırız"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Türkiye ve Ukrayna arasındaki dostluk ve dayanışmanın önümüzdeki yıllarda daha da güçleneceğine inanıyoruz. Ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin daha güçlü ve dinamik bir kapsamda ivmesini sürdürmek için Ukraynalı dostlarımızla birlikte çalışmaya hazırız." dedi.

Işıkhan, Ukrayna'nın bağımsızlığının 35. yıl dönümü dolayısıyla Ankara Büyükelçiliğinde düzenlenen resepsiyona katıldı.

Ukrayna'nın bağımsızlığının yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen resepsiyona katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.

Işıkhan, Türkiye'nin, Ukrayna'nın egemenliğinin, bağımsızlığının ve toprak bütünlüğünün kararlı destekçisi olduğunu belirterek, stratejik ortakları olan Ukrayna ile yalnızca ortak bir coğrafyayı değil, aynı zamanda köklü bir tarihi de paylaştıklarını ifade etti.

"Kırım Tatarlarının barışçıl davasını desteklemeyi sürdürüyoruz"

Ukrayna ile çok boyutlu ve kapsamlı işbirliklerinin, karşılıklı saygı, güven ve dostluk anlayışı içinde güçlü bir zeminde gelişmekte olduğuna dikkati çeken Işıkhan, "Ukrayna'nın güvenlik ve refahıyla birlikte Karadeniz'de ve yakın coğrafyamızda kalıcı istikrar ile barışın tesisine büyük önem atfediyoruz. Ukrayna'da uluslararası hukuk temelinde adil ve kalıcı bir barışın tesisi için diplomatik süreçteki yapıcı gayretlerimizi sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Işıkhan, Ukrayna halkının bağımsızlığını ve egemenliğini korumak için sergilediği cesaret, metanet ve kararlılığın her türlü takdirin üzerinde olduğunu vurguladı.

Kırım'ın ve Kırım Tatarlarının, iki ülke arasındaki tarihi dostluğun ve kültürel bağların kesiştiği noktada yer aldığının ve ülkeler arasındaki ilişkilerin çok kıymetli bir boyutunu teşkil ettiğinin altını çizen Işıkhan, "Kırım Tatarlarının barışçıl ve meşru davasını desteklemeyi kararlılıkla sürdürüyoruz. Vatan mücadelesi verilirken hayatlarını kaybeden Kırım Tatarları dahil tüm Ukraynalılar için taziyelerimizi yineliyor, acılı ailelerine başsağlığı diliyoruz." diye konuştu.

Işıkhan, 1991'de diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana Türkiye-Ukrayna işbirliğinin çeşitli alanlarda istikrarlı biçimde gelişmeye devam ettiğini kaydetti.

İkili ticaret hacminin geçen yıl 6,6 milyar dolara ulaştığını aktaran Bakan Işıkhan, "Ukrayna ile 1 Ekim'de yürürlüğe girecek olan Serbest Ticaret Anlaşması'nın, ticari ilişkilerimizi daha da ileriye taşıyacağına inanıyoruz. Ülkemiz, özel sektör kuruluşlarımızın etkin katkılarıyla Ukrayna'nın yeniden inşasında da rol oynamaktadır. Bölgede uzun yıllara dayanan deneyim ve güçlü varlığıyla şirketlerimizin, Ukrayna'nın yeniden imarına ve ekonomik toparlanmasına önemli katkılar sunacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Savunma sanayisindeki işbirliği

Türkiye ve Ukrayna'nın savunma sanayisindeki işbirliğinin, ortaklığın bir diğer temel taşı olduğuna dikkati çeken Işıkhan, şunları kaydetti:

"Kurumlarımız, savunma alanındaki işbirliğimizi daha da geliştirmek amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir. Türkiye ve Ukrayna arasındaki dostluk ve dayanışmanın önümüzdeki yıllarda daha da güçleneceğine inanıyoruz. Ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin daha güçlü ve dinamik bir kapsamda ivmesini sürdürmek için Ukraynalı dostlarımızla birlikte çalışmaya hazırız."

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Neriman Celal'in ev sahipliğinde büyükelçilikte düzenlenen resepsiyona, Dışişleri Bakan Yardımcıları Büyükelçi Musa Kulaklıkaya ve Büyükelçi Ayşe Berris Ekinci, diplomatik misyon temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Kaynak: AA
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