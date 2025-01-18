Bakan Kacır: Türkiye'yi Gök Kubbe ile Donatacağız - Son Dakika
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Bakan Kacır: Türkiye'yi Gök Kubbe ile Donatacağız

Bakan Kacır: Türkiye\'yi Gök Kubbe ile Donatacağız

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜGVA İcathane Açılış Lansmanında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin hava savunma sistemleri geliştirdiğini ve gençlerin milli projelerle geleceği şekillendireceğini vurguladı.

18.01.2025 16:43  Güncelleme: 16:49
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜGVA İcathane Açılış Lansmanına katıldı. Programda konuşan Kacır, "Hava savunma sistemleri geliştiriyoruz. İstiyoruz ki Türkiye'nin gökyüzünü, gök kubbesini adeta bir çelik kubbe ile donatalım, hiçbir saldırı Türk milletine zarar veremesin. ve hiçbir kendini bilmez, aklının ucundan dahi Türkiye'ye zarar vermeyi geçiremesin" dedi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Merkezi'nde düzenlenen İcathane Açılış Lansmanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci ile çok sayıda öğrenci ve davetlinin katılımıyla gerçekleşti. Kuran-ı Kerim Tilaveti ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, TUSAŞ Genel Müdürü Demiroğlu, milli teknoloji ürünleri ile ilgili bir sunum yaptı.

'EKONOMİK BAĞIMSIZLIĞIN YOLU TEKNOLOJİK BAĞIMSIZLIKTAN GEÇİYOR'

Öğrencilerin icatlarından oluşan sergiyi gezen ve onlara hitap eden Kacır, "Ümit ediyorum ki sizlerin arasında Türkiye'nin geleceğine ışık tutacak, Türkiye'yi geleceğe taşıyacak, Türkiye'yi dünyada süper lige çıkaracak, Türkiye'yi muhakkak bazı alanlarda dünya şampiyonu yapacak nice işlere imza atan bilim insanlarımız, araştırmacılarımız, mühendislerimiz yetişecek. Çünkü görüyorsunuz, şahit oluyorsunuz ki, sizlerin birkaç yaş büyüğü abileriniz ablalarınız, Türkiye'nin dünyada en iyi işleri yapabilmesini mümkün kıldılar. Görüyorsunuz ki Türkiye artık bazı alanlarda, başkalarından çok daha nitelikli yüksek teknoloji sistemleri ürünleri geliştiren, üreten bir ülke haline geldi. Örneğin havacılıkta, 20. yüzyılda yani 1900'lü yıllarda Türkiye iddia sahibi bir ülke değildi. Tam bağımsızlığın yolu her alanda bağımsız olabilmekten geçiyor. Siyasi bağımsızlığın yolu ekonomik bağımsızlıktan, ekonomik bağımsızlığın yolu teknolojik bağımsızlıktan geçiyor. İşte bu anlayışla erken dönemde havacılık alanında da bazı adımlar atılmıştı" dedi.

'BİZİM DE OTOMOBİLİMİZ OLACAKTI, OLABİLİRDİ 60 SENE ÖNCE'

Milli otomobil serüvenine değinen Kacır, "Bütün alanlarda milli projeler hep engellene gelmiştir. Bundan 60 yıl önce, 'Devrim' otomobilini yapmıştı Türk mühendisleri. Almanların, Korelilerin, Japonların, İtalyanların, Amerikalıların hepsinin otomobil markası olmuştu son yüzyılda. Bizim de olacaktı, olabilirdi 60 sene önce. Ne oldu? Akaryakıt konulmadığı için yolda kaldı, ertesi gün gazete manşetleriyle linç edildi. Böyle geldik biz 2000'li yıllara. Ama 2000'li yıllarda sevgili kardeşlerim, Sayın Cumhurbaşkanımız dedi ki; bu ülkenin neye ihtiyacı varsa biz onu kendi gençlerimizin, kendi öz evlatlarımızın alın terine, akıl terine güveneceğiz. Onların önündeki engeller varsa o engelleri kaldıracağız, onlara dünyanın en iyi eğitim olanaklarını, araştırma olanaklarını, geliştirme olanaklarını, fırsatlarını sunacağız ve bütün ihtiyaçlarımızı kendi öz evlatlarımızın geliştirdiği sistemlerle karşılayacağız. Ne oldu çok kısa bir zaman içerisinde, bir ülke tarihi için 10 yıl-20 yıl göz açıp kapayıncaya kadar geçecek bir zaman. Bu kadar bir zaman içerisinde, yola çıkmış milli ekiplerimiz Hürkuş'u yaptı, Hürjet'i yaptı, Bayraktar'ı yaptı, Akıncı'yı yaptı, Anka'yı, Aksungur'u, Gökbey'i, Kaan'ı, Kızılelma'yı Türk mühendisleri geliştirdi, üretti. Türk milleti imzasını gökyüzüne attı" ifadelerini kullandı.

'İSTİYORUZ Kİ TÜRKİYE'NİN GÖKYÜZÜNÜ, GÖK KUBBESİNİ ADETA BİR ÇELİK KUBBE İLE DONATALIM'

Kacır, gençlere hedefler göstererek, "Sizler daha öte geçeceksiniz. Hedeflerimiz ufkun ötesinde, sizlerin geliştirici sistemler sadece yeryüzünde sadece gökyüzünde değil, ufkun ötesinde, uzayda da Türkiye'yi liderliği taşıyacak. Bu alanda da adımlar attık. Türkiye artık kendi uydularını geliştiriyor. Kendi uydularını üretiyor. Rasat uydusunu milli olarak ürettik. Göktürk uydusunu milli olarak ürettik. İmece'yi milli olarak olarak ürettik, bunlar görüntüleme uydularımız. Yeryüzünün her noktasında hiçbir sınırlama olmaksızın görüntü alabilmeyi sağlayan yüksek çözünürlüklü elektro optik kamerası dahil, Türkiye kendi görüntüleme uydularını geliştiren, üreten ve ihraç edilen bir ülke oldu artık. Bunun da ötesine geçtik. İlk milli haberleşme uydumuz Türksat 6A'yı geliştirdik, ürettik, geçtiğimiz sene onu da uzaya gönderdik. Hava savunma sistemleri geliştiriyoruz. İstiyoruz ki Türkiye'nin gökyüzünü, gök kubbesini adeta bir çelik kubbe ile donatalım, hiçbir saldırı Türk milletine zarar veremezsin. ve hiçbir kendini bilmez, aklının ucundan dahi Türkiye'ye zarar vermeyi geçiremesin. İşte bizim yapacaklarımız sizlerin yapacakları, inanıyorum ki sadece Türkiye için değil, bu dünyanın tüm mazlumları için, adaletin, merhametin arayışı içinde olan tüm iyi insanlar için bir umut ışığı olacaktır" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

Mehmet Fatih Kacır, Teknoloji, Politika, Savunma, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Kacır: Türkiye'yi Gök Kubbe ile Donatacağız - Son Dakika

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