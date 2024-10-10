Bakan Kurum'a Fahri Hemşehrilik Beratı

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya Büyükşehir Belediye Meclisince kendisine fahri hemşehrilik beratı verilmesine ilişkin, "Bu beratı göğsümde bir onur madalyası olarak taşıyacağım." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, depremde ağır yıkıma uğrayan Malatya'nın yeniden ayağa kalkması için çalışan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum'a Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından fahri hemşehrilik beratı verildiği anımsatıldı.

Teklifin, 9 Ekim'deki Meclis toplantısında AK Parti, CHP ve MHP gruplarının oy birliğiyle kabul edildiği kaydedildi.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Bakan Kurum, şunları kaydetti:

"Bu beratı göğsümde bir onur madalyası olarak taşıyacağım. Oy birliği ile alınan bu karar nedeniyle Malatya Büyükşehir Belediye Meclisine şükranlarımı sunuyorum. Malatya ve depremden etkilenen diğer tüm illerimiz için gecemizi gündüzümüze kattık. Oradaki çalışmaları el ele omuz omuza yaptık. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza layık olabilmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."