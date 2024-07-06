Bakan Kurum, A Milli Futbol Takımı'na başarılar diledi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) Hollanda karşısında yarı finale çıkma mücadelesi verecek A Milli Futbol Takımı'na, başarılar diledi.
Bakan Kurum, çeşitli ziyaretler için geldiği Elbistan ilçesinde Karaelbistan 6. Etap Toplu Konutlarında incelemelerde bulundu.
Kurum, " Kahramanmaraş'tan, Elbistan'dan Milli Takım'a başarılar diliyoruz, selamlarımızı gönderiyoruz." dedi.
Kurum daha sonra Hulusi Efendi Bulvarı'ndaki esnafları ziyaret etti.
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