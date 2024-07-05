Bakan Kurum, Akçadağ ve Doğanşehir\'i ziyaret etti

Güncel

AKÇADAĞ VE DOĞANŞEHİR İLÇESİNİ ZİYARET ETTİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen Akçadağ ve Doğanşehir ilçesini ziyaret etti. Kurum, Akçadağ'da vatandaşlar ile sohbet etti. Her zaman deprem bölgesinde ve depremzedelerin yanında olacaklarını ifade eden Kurum, afet konutlarını da yerinde inceleyerek yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Depremde evi yıkılan ve yeni konutuna kavuşan Doğan ailesinin misafiri olan Kurum, "Deprem bölgesinin beklediği umutları yeşertmek istiyoruz. Bizim tek isteğimiz sizleri burada bu sağlam evlerde ailenizle, çocuklarınızla, huzur içerisinde görmek. Hayırlı uğurlu olsun, güle güle oturun inşallah" dedi.

Bakan Kurum, daha sonra Doğanşehir ilçesinde de yapımı devam eden konutların inşaat alanlarında inceleme yaptı. Bakan Kurum, ilçe merkezinde de esnafları dolaşarak sohbet etti.