Bakan Kurum, Bonn İklim Konferansı'nda Temaslarda Bulundu - Son Dakika
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Bakan Kurum, Bonn İklim Konferansı'nda Temaslarda Bulundu

Bakan Kurum, Bonn İklim Konferansı\'nda Temaslarda Bulundu
10.06.2026 20:51
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COP31 Başkanı Bakan Kurum, Almanya'da 137 ülke ile iklim müzakereleri gerçekleştirdi.

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Bonn İklim Değişikliği Konferansı" kapsamında bulunduğu Almanya'da diplomatik temaslarını bugün de sürdürdü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Kurum, Almanya programının üçüncü ve son gününde, ilk olarak 137 ülkenin temsil edildiği G77 ve Çin Müzakere Grubu ile toplantı gerçekleştirdi.

Kurum, daha sonra Cartagena Diyaloğu, Gelişmekte olan Fikirdaş Ülkeler Grubu, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan ve Çin (BASIC) Müzakere Grubu ile ayrı ayrı toplantılar gerçekleştirdi.

COP31 Başkanı ve bir sonraki Büro Başkanı olarak, İklim Değişikliği Taraflar Konferansı (COP), Kyoto Protokolü Taraflar Toplantısı (CMP) ve Paris Anlaşması Taraflar Toplantısı (CMA) temsilcileriyle de bir araya gelen Kurum, son toplantısını Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) Gözlemci Kuruluşları ile gerçekleştirdi.

Bakan Kurum, temaslarına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "137 ülkenin katılımıyla G77 ve Çin Müzakere Grubu ile gerçekleştirdiğimiz koordinasyon toplantısında COP31 Eylem Gündemi'ne ilişkin vizyonumuzu, önceliklerimizi ve küresel hedeflerimizi ele aldık. Ortak iklim gündemimize ilişkin beklentileri ve önümüzdeki döneme dair değerlendirmeleri karşılıklı olarak paylaşarak verimli bir istişare gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bakan Kurum, Bonn İklim Konferansı'nda Temaslarda Bulundu - Son Dakika

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