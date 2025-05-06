Bakan Kurum Hakkari İdarecileriyle Buluştu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hakkari Valisi Ali Çelik, AK Parti Hakkari İl Başkanı Zeydin Kaya ve ilçe belediye başkanlarını kabul etti.

Bakan Kurum, Bakanlık'ta gerçekleştirilen kabule ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bulundu.

Vali Çelik, AK Parti Hakkari İl Başkanı Kaya ve ilçe belediye başkanlarıyla bir araya geldiklerini bildiren Kurum, şehrin sorunları hakkında istişarelerde bulunduklarını, talepleri not ettiklerini belirtti.