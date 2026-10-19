Bakan Kurum, Kazakistanlı mevkidaşıyla COP31 sürecini ve iş birliğini görüştü - Son Dakika
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Bakan Kurum, Kazakistanlı mevkidaşıyla COP31 sürecini ve iş birliğini görüştü

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Bakan Kurum, Kazakistanlı mevkidaşıyla COP31 sürecini ve iş birliğini görüştü
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Bakan Murat Kurum, Kazakistan Ekoloji ve Doğal Kaynaklar Bakanı Alibek Kuantyrov ile Bakanlıkta görüşerek COP31 sürecini ve iş birliği alanlarını değerlendirdi. Kurum, ortak tarih ve kardeşlik bağlarından alınan güçle iş birliğinin her alanda büyütüleceğini açıkladı.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kazakistan Ekoloji ve Doğal Kaynaklar Bakanı Alibek Kuantyrov ile bir araya geldi.

Bakan Kurum, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kazakistan Ekoloji ve Doğal Kaynaklar Bakanı Sayın Alibek Kuantyrov ve beraberindeki heyet ile Bakanlığımızda bir araya geldik. COP31 sürecimizi ve iş birliği alanlarımızı değerlendirdik. Ortak tarihimizden ve kardeşlik bağlarımızdan aldığımız güçle ülkelerimiz arasındaki iş birliğini her alanda büyütmeye devam ediyoruz" dedi.

Kaynak: DHA
Dış PolitikaMurat KurumKazakistanPolitikaGüncelCOP31ÇevreSon Dakika

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