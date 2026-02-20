Bakan Kurum, Nurdağı'nda İftar Verdi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremin vurduğu Nurdağı ilçesinde vatandaşlarla iftar sofrasında buluştu. İftar programında konuşan Bakan Kurum, şunları söyledi:

"Her gittikleri yerde yaptığımız 455 bin konutu konuşuyorlar. Niye konuşuyorlar biliyor musunuz? Çünkü depremden bu yana felaket üzerinden siyaset kurdular. Çünkü bu bölgenin toparlanması, depremzede kardeşlerimizin yuvasına kavuşması işlerine gelmiyor. Şimdi o zemin ayaklarının altından kayıyor. Rahatsızlar. Ama şunu herkes bilsin; biz laf üstüne laf değil, taş üstüne taş koyduk. AK Partimizle 'Yeni Evim, İlk İftarım' diyor, Ramazan-ı Şerif'te, kapısı kapanmayan, ocağı sönmeyen, paylaşmayı ibadet bilen Gaziantep için kucaklaşıyoruz. Hepinize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. 'Ev Sahibi Türkiye' yolculuğunda Gaziantep'imizdeki 13 bin 890 yuvamızın kura sevincine birlikte ortak olduk. Geldiğimizden bu yana şehrimizin her köşesinde özellikle de Nurdağı'nda yeniden ayağa kalkan hayatın, yeniden kurulan düzenin, yeniden yanan ocakların sevincine şahitlik ediyoruz. Depremin ilk anında tüm ekiplerimizle hiç vakit kaybetmeden Gaziantep'e yöneldik; önce Nurdağı'na, ardından İslahiye'ye ulaştık. Devletimizin tüm kurumlarıyla, binlerce personel ve araçla sahaya indik. Bu sokaklarda size bir söz verdik 'Hiç kimseyi yuvasız bırakmayacağız' dedik, kolları sıvadık, işe koyulduk. Binlerce şantiyede 200 bin mimar, mühendis ve işçiyle; gece gündüz demeden çalıştık. Öyle bir üretim düzeni kurduk ki artık sahada her saat yeni yuvalar yükseldi, 455 bin konut, köy evi ve iş yerini tamamladık. Bu tablo sabrın değil sadece; devlet aklının, millet iradesinin eseridir. Bu, devlet aklının sahadaki mührüdür. İşte bu anlayışla bugün de 'Ev Sahibi Türkiye' kapsamında 13 bin 890 yeni yuvamızı Gaziantepli kardeşlerimize kazandırıyoruz. İnşallah en kısa sürede konutlarımızın temellerini atacak, hızla tamamlayacağız."

'BURADA KUSUR BULAMAYINCA MASAL ANLATIYORLAR'

Bakan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bakın kardeşlerim, ben bu toprağın evladıyım, Nurdağı'nın evladıyım. Bu şehrin acısını da bilirim, sabrını da bilirim, nasıl ayağa kalktığını da bilirim. Gaziantep öyle bir şehirdir ki; sarsılır ama çözülmez, yorulur ama vazgeçmez, dükkanını kapatsa bile ocağını söndürmez. Biz Antep'in sokaklarındaydık; masa başında konuşmadık, bu hayatın içine girdik. Bu bölgede yaşadık. Şu Nurdağı şahittir ki; enkaz başında bekleyen babaların sessizliğini de gördük, iftar sofrasını paylaşan annelerin vakarını da gördük. Günlerimizi gecelerimize kattık. Bir vatandaşımız kapısını bir saat erken açsın diye şantiyelerde sabahladık. Şimdi bakıyorum, burada kusur bulamayınca masal anlatıyorlar. Gerçeği söyleyemeyince dedikodu üretiyorlar. Biz söz söylemedik, şehirlerimizi ihya etmek için canla başla çalıştık. ve açık söylüyorum, siz bu yaptıklarımızın ne aynısını yapabilirsiniz, ne de bu aziz milletimizin önüne koyacak bir hayalini, maketini, demosunu gösterebilirsiniz."

Haber: Nuray UZATMAZ Kamera: Ahmet ATMACA-GAZİANTEP-DHA