Bakan Kurum, Nurdağı'nda İftar Verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakan Kurum, Nurdağı'nda İftar Verdi

20.02.2026 21:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Kurum, deprem sonrası Nurdağı'nda konut çalışmalarını anlattı, vatandaşlarla iftar yaptı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremin vurduğu Nurdağı ilçesinde vatandaşlarla iftar sofrasında buluştu. İftar programında konuşan Bakan Kurum, şunları söyledi:

"Her gittikleri yerde yaptığımız 455 bin konutu konuşuyorlar. Niye konuşuyorlar biliyor musunuz? Çünkü depremden bu yana felaket üzerinden siyaset kurdular. Çünkü bu bölgenin toparlanması, depremzede kardeşlerimizin yuvasına kavuşması işlerine gelmiyor. Şimdi o zemin ayaklarının altından kayıyor. Rahatsızlar. Ama şunu herkes bilsin; biz laf üstüne laf değil, taş üstüne taş koyduk. AK Partimizle 'Yeni Evim, İlk İftarım' diyor, Ramazan-ı Şerif'te, kapısı kapanmayan, ocağı sönmeyen, paylaşmayı ibadet bilen Gaziantep için kucaklaşıyoruz. Hepinize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. 'Ev Sahibi Türkiye' yolculuğunda Gaziantep'imizdeki 13 bin 890 yuvamızın kura sevincine birlikte ortak olduk. Geldiğimizden bu yana şehrimizin her köşesinde özellikle de Nurdağı'nda yeniden ayağa kalkan hayatın, yeniden kurulan düzenin, yeniden yanan ocakların sevincine şahitlik ediyoruz. Depremin ilk anında tüm ekiplerimizle hiç vakit kaybetmeden Gaziantep'e yöneldik; önce Nurdağı'na, ardından İslahiye'ye ulaştık. Devletimizin tüm kurumlarıyla, binlerce personel ve araçla sahaya indik. Bu sokaklarda size bir söz verdik 'Hiç kimseyi yuvasız bırakmayacağız' dedik, kolları sıvadık, işe koyulduk. Binlerce şantiyede 200 bin mimar, mühendis ve işçiyle; gece gündüz demeden çalıştık. Öyle bir üretim düzeni kurduk ki artık sahada her saat yeni yuvalar yükseldi, 455 bin konut, köy evi ve iş yerini tamamladık. Bu tablo sabrın değil sadece; devlet aklının, millet iradesinin eseridir. Bu, devlet aklının sahadaki mührüdür. İşte bu anlayışla bugün de 'Ev Sahibi Türkiye' kapsamında 13 bin 890 yeni yuvamızı Gaziantepli kardeşlerimize kazandırıyoruz. İnşallah en kısa sürede konutlarımızın temellerini atacak, hızla tamamlayacağız."

'BURADA KUSUR BULAMAYINCA MASAL ANLATIYORLAR'

Bakan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bakın kardeşlerim, ben bu toprağın evladıyım, Nurdağı'nın evladıyım. Bu şehrin acısını da bilirim, sabrını da bilirim, nasıl ayağa kalktığını da bilirim. Gaziantep öyle bir şehirdir ki; sarsılır ama çözülmez, yorulur ama vazgeçmez, dükkanını kapatsa bile ocağını söndürmez. Biz Antep'in sokaklarındaydık; masa başında konuşmadık, bu hayatın içine girdik. Bu bölgede yaşadık. Şu Nurdağı şahittir ki; enkaz başında bekleyen babaların sessizliğini de gördük, iftar sofrasını paylaşan annelerin vakarını da gördük. Günlerimizi gecelerimize kattık. Bir vatandaşımız kapısını bir saat erken açsın diye şantiyelerde sabahladık. Şimdi bakıyorum, burada kusur bulamayınca masal anlatıyorlar. Gerçeği söyleyemeyince dedikodu üretiyorlar. Biz söz söylemedik, şehirlerimizi ihya etmek için canla başla çalıştık. ve açık söylüyorum, siz bu yaptıklarımızın ne aynısını yapabilirsiniz, ne de bu aziz milletimizin önüne koyacak bir hayalini, maketini, demosunu gösterebilirsiniz."

Haber: Nuray UZATMAZ Kamera: Ahmet ATMACA-GAZİANTEP-DHA

Kaynak: DHA

Politika, Güncel, Deprem, İftar, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Kurum, Nurdağı'nda İftar Verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kana doymuyor Verdiği talimat dünyayı hayli tedirgin edecek Kana doymuyor! Verdiği talimat dünyayı hayli tedirgin edecek
’’Uğurlu geleceğim’’ demişti Özgür Özel’in skor tahmini maç sonunda gündem oldu ''Uğurlu geleceğim'' demişti! Özgür Özel'in skor tahmini maç sonunda gündem oldu
5 ilin valisi değişti İşte atanan yeni isimler 5 ilin valisi değişti! İşte atanan yeni isimler
İçişleri Bakanlığı’nda büyük değişim Bir tek o görevinde kaldı İçişleri Bakanlığı'nda büyük değişim! Bir tek o görevinde kaldı
Dikkat çeken iddia Eski bakan Yerlikaya’nın basın müşaviri, bilgilendirme grubundan çıkarıldı Dikkat çeken iddia! Eski bakan Yerlikaya'nın basın müşaviri, bilgilendirme grubundan çıkarıldı
Çok sayıda atama yapıldı İşte görev yeri değişen vali yardımcıları ve kaymakamlar Çok sayıda atama yapıldı! İşte görev yeri değişen vali yardımcıları ve kaymakamlar

21:26
Bakan Gürlek’ten ’İmamoğlu’na ziyaret’ açıklaması
Bakan Gürlek'ten 'İmamoğlu'na ziyaret' açıklaması
20:41
Japonya’da bir Türk’ün şaşkınlığı: Domuzlarla kahve keyfi
Japonya'da bir Türk'ün şaşkınlığı: Domuzlarla kahve keyfi
19:05
TRT’den İsmail Hacıoğlu hamlesi: Kadrodan çıkarıldı, paylaşımlar kaldırıldı
TRT'den İsmail Hacıoğlu hamlesi: Kadrodan çıkarıldı, paylaşımlar kaldırıldı
18:53
Nihat Hatipoğlu izleyiciden gelen ’nikah’ sorusu karşısında dondu kaldı
Nihat Hatipoğlu izleyiciden gelen 'nikah' sorusu karşısında dondu kaldı
18:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan tekrar aday olacak mı AK Parti’den net ’erken seçim’ açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan tekrar aday olacak mı? AK Parti'den net 'erken seçim' açıklaması
18:21
ABD Başkanı Trump: İran’a kısıtlı bir saldırıyı değerlendirdiğimi söyleyebilirim
ABD Başkanı Trump: İran'a kısıtlı bir saldırıyı değerlendirdiğimi söyleyebilirim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2026 22:07:11. #7.11#
SON DAKİKA: Bakan Kurum, Nurdağı'nda İftar Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.