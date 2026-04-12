Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakan Kurum oğlunun vasiyeti yerine getirilen şehit babasıyla buluştu
12.04.2026 13:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, oğlunun vasiyeti yerine getirilen şehit babasıyla buluşmasını paylaştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 20 Şubat 2025'te teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 24 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu'nun annesine söz verdiği ev, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca tamamlandı.

Ev Sahibi Türkiye Kura Çekim Töreni için cuma günü Çorum'a giden Bakan Kurum, cuma namazı sonrası esnafı ziyaret etti.

Bu sırada Bakan Kurum'un yanına gelen şehit babası Sadık Uslu, yeni evi için teşekkür etti. Kurum'a sarılan Uslu, "Hepiniz çok yardımcı oldunuz, Allah razı olsun. Allah yokluğunuzu göstermesin. Sayın Cumhurbaşkanıma çok selam söyle. Valim, Kaymakamım, Belediye Başkanım hepiniz yardımcı oldunuz." ifadelerini kullandı.

Şehidin babası Uslu, Kurum'u yeni evine çaya davet etti.

Bakan Kurum da sosyal medya hesabından karşılaşmaya ilişkin paylaşım yaparak, "Şehidimizin vasiyeti bizim için emanettir. Mustafamızın annesine verdiği ev sözünü yerine getirdik. Çorum ziyaretimizde babası Sadık amcamızla buluştuk, kucaklaştık. Biz böyle bir oldukça üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir zorluk yok." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA

Murat Kurum, Politika, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son gün 1 Mayıs! 54 bin 258 TL'yi ödemeyenin telefonu kapatılacak
İran: ABD bizim ilkelerimizi anladı, güvenimizi kazanıp kazanamayacaklarına karar verme zamanı
Ünlüler operasyonunda 17 kişilik tam gözaltı listesi: Cansel Ayanoğlu, Nusret'in kardeşi...
İran'dan barış umutlarını yerle bir eden açıklama
Taraflar masadan kalktı, peki şimdi ne olacak? ABD 2 seçenekle karşı karşıya
Öğretmen, kızı için tüm sınıfı derslerinde geri bıraktı: Beğenmiyorsan özel okula gönder
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2026 13:52:55.
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.