COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, zirvedeki son Örtü Karar taslak metnine ilişkin, "Ufak tefek talepler var. Onları da değerlendiriyoruz. Yapabileceklerimizi yapmaya çalışacağız. Genel Kurul'da göreceğiz. Umutluyuz." dedi.

Bakan Kurum, COP31 Alanı'ndaki Mavi Bölge'de basın mensuplarının Örtü Karar taslak metnine ilişkin sorularını yanıtladı.

Zirve kapsamında Örtü Karar taslak metninin üçüncüsünün yayımlandığını anımsatan Kurum, bu noktada ülkelerin çalışmalarını, uzlaşmalarını ve bir araya gelmelerini istediklerini belirtti.

Taslak metinde uzlaşma sağlanması halinde metnin bugünkü Genel Kurul'da görüşüleceğini ve kararları neticeye ulaştıracaklarını aktaran Kurum, şunları kaydetti:

"İsteğimiz buradan güzel mesajlarla ayrılmak. Bunun mücadelesini veriyoruz. Herkes bu noktada uykusuz kaldı, mesai harcadı. İnşallah buradan güzel sonuçlar çıkar diye ümit ediyorum. Tabii 196 ülkeyi bir araya getireceksiniz, orada herkesin kendisinden bir şeyler görmesi gerekiyor. Biz de bunun çabasını veriyoruz. Ufak tefek talepler var. Onları da değerlendiriyoruz. Yapabileceklerimizi yapmaya çalışacağız. Genel Kurul'da göreceğiz. Umutluyuz."