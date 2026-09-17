Bakan Kurum Paris'te Fransa Kalkınma Ajansı CEO'su Lecourtier ile görüştü - Son Dakika
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Bakan Kurum Paris'te Fransa Kalkınma Ajansı CEO'su Lecourtier ile görüştü

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Bakan Kurum Paris\'te Fransa Kalkınma Ajansı CEO\'su Lecourtier ile görüştü
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Paris temasları kapsamında Fransa Kalkınma Ajansı CEO'su Christophe Lecourtier ile bir araya geldi. Görüşmede denizlerin korunmasına yönelik yatırımlar için üzerinde çalışılan finansman paketi ele alındı.

(ANKARA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Paris temasları kapsamında, Fransa Kalkınma Ajansı CEO'su Christophe Lecourtier ile bir araya geldi. Görüşmede, denizlerin korunmasına yönelik yatırımlar için üzerinde çalışılan finansman paketi ele alındı.

Bakan Kurum, Paris temasları kapsamında, Fransa Kalkınma Ajansı CEO'su Christophe Lecourtier ile görüştü.

Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, üzerinde çalışılan finansman paketiyle denizlerin korunmasına yönelik önemli yatırımların desteklenmesinin amaçlandığını belirtti.

Kurum, iş birliğinin deniz kirliliğinin azaltılması, atık su altyapısının güçlendirilmesi, denizel ekosistemlerin korunması ve müsilajla mücadelede kalıcı çözümler geliştirilmesi başlıklarında ilerletileceğini ifade etti.

Kaynak: ANKA
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