Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yarın AA Editör Masası'na konuk olacak.
Bakan Memişoğlu, saat 09.30'da başlayacak AA Editör Masası'nda, gündemdeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunacak, soruları yanıtlayacak.
Memişoğlu'nun açıklamaları, AA'nın "www.aa.com.tr" internet sitesinden yayımlanacak, "@anadoluajansi, @AACanli" X hesaplarından da anlık takip edilebilecek.
Son Dakika › Güncel › Bakan Memişoğlu AA Editör Masası'nda - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?