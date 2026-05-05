Bakan Memişoğlu'ndan Almina Ağaoğlu'na Rahmet

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kahramanmaraş'taki okul saldırısında ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden öğrenci Almina Ağaoğlu'na rahmet diledi.

Bakan Memişoğlu, NSosyal hesabından paylaştığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Kahramanmaraş'taki okul saldırısında yaralanan evladımız Almina Ağaoğlu'nun vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Yavrumuza Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır diliyorum. Hastanelerimizde tedavileri devam eden 4 yaralımıza da geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar temenni ediyorum. Başımız sağ olsun."