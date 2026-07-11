Bakan Memişoğlu'ndan Erhürman'a Geçmiş Olsun - Son Dakika
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Bakan Memişoğlu'ndan Erhürman'a Geçmiş Olsun

11.07.2026 02:06
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Cumhurbaşkanı Erhürman'a hastalığı nedeniyle geçmiş olsun dileği iletti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'a "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Tufan Erhürman'a geçirdiği rahatsızlık nedeniyle acil şifalar diliyorum. En kısa zamanda sağlığına kavuşmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA

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