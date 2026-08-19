Bakan Memişoğlu\'ndan Meriç\'e Ziyaret

(GAZİANTEP) - Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, bıçaklı saldırının ardından tedavisi Gaziantep Şehir Hastanesi'nde devam eden YENİ Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'i ziyaret etti.

Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tedavisi Gaziantep Şehir Hastanemizde devam eden Gaziantep Milletvekilimiz Sayın Melih Meriç'i hastanede ziyaret ettik. Hekimlerimizden sağlık durumu hakkında bilgi alıp kıymetli ailesine geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Kendisine acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum" ifadesini kullandı.