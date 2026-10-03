Bakan Nunez, lise eylemlerinde yakalananların yüzde 85'inin reşit olmadığını söyledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakan Nunez, lise eylemlerinde yakalananların yüzde 85'inin reşit olmadığını söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, lise eylemlerinde 28 Eylül'den bu yana 5 binden fazla kişi hakkında işlem yapıldığını, dün 735 okulun etkilendiğini açıkladı. Nunez, yakalananların yüzde 85'inin reşit olmadığını belirterek taşkınlıklara sistematik müdahale talimatı verdi.

Fransa'da kolluk kuvvetlerinin, eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle düzenlenen lise eylemleri kapsamında 5 binden fazla kişi hakkında işlem yaptığı bildirildi.

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, konuk olduğu TF1 kanalında, günlerdir devam eden lise eylemlerini değerlendirdi.

Nunez, dünkü eylemlerin 735 okulu etkilediğini hatırlatarak, bu okullardan 158'inin yakınında ise toplumsal şiddet olayları yaşandığını belirtti.

Bu olaylar kapsamında kolluk kuvvetlerine, öğretmenlere, gazetecilere ve sıradan vatandaşlara farklı cisimler fırlatıldığını ve bu kişilerin hedef alındığını savunan Nunez, kolluk kuvvetlerinin eylemlerde yaşanan taşkınlıklara sistematik olarak müdahale etmesi talimatı verdiğini söyledi.

"Liseli olduklarını unuttuk"

Nunez, kolluk kuvvetlerinin, eylemler çerçevesinde dün 1747 kişi hakkında işlem yaptığını, 28 Eylül'den bu yana işlem yapılanların sayısının ise 5 bini aştığını belirtti.

Eylemlerde taşkınlık yapanlara işaret eden Nunez, "Liseli olduklarını unuttuk, onlar yalnızca serseriler, suçlular. Kolluk kuvvetleri işlerini olağanüstü bir şekilde yapıyor ve onları yakalıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Nunez, kolluk kuvvetlerinin yakaladığı kişilerin yüzde 85'inin reşit olmadığını kaydederek, kolluk kuvvetlerine itidalli davranma talimatı vermediğini söyledi.

Kolluk kuvvetlerine bu eylemler kapsamında ellerindeki tüm orta kademe silah teçhizatını kullanma talimatı verdiğini belirten Nunez, eylemlerle ilgili 5 polis hakkında soruşturma yürütüldüğünü, yargının ilgili polislerin orantılı davranıp davranmadığına karar vereceğini dile getirdi.

"Liselileri siz kışkırtıyorsunuz"

Fransa'da sosyalist cumhurbaşkanı aday adayı Segolene Royal, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Nunez'in açıklamalarına tepki göstererek, tüm liselilerin serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Royal, mevcut hükümet hakkında, "Sarı yelekliler, itfaiyeciler, sağlık personeli, çiftçiler için de yaptığınız gibi onları (liselileri) siz kışkırtıyorsunuz." ifadesini kullandı.

Her polisin gösteri hakkına saygı duyması gerektiğini belirten Royal, "Beceriksizliğini ve ülkeyi sürüklediği iflası unutturmak için şiddet yanlısı davranan, sonu gelmekte olan bu iktidar mide bulandırıcı. Uluslararası toplum dehşet içinde." değerlendirmesinde bulundu.

Royal, Fransa'da 2027'de düzenlenecek cumhurbaşkanı seçimlerine değinerek, "Canımızı yakmak için 200 günleri daha var. Sonu gelen ve kontrol edilemez haldeki bu hükümdarın etrafındaki kimse hasarları sınırlamak için harekete geçmiyor." ifadesini kullandı.

Fransa'da kolluk kuvvetleri, eylemler kapsamında hakkında işlem yaptığı kişileri kimlik tespiti için karakola götürebiliyor veya gözaltına alabiliyor.

Kaynak: AA
İçişleri BakanıGüvenlikPolitikaFransaGüncelEylülDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor
Velayeti kaybetti, 4 yaşındaki kızını öldürüp intihar etti Velayeti kaybetti, 4 yaşındaki kızını öldürüp intihar etti
Aliyev’den dikkat çeken Karabağ çıkışı: Tek başımızaydık Aliyev'den dikkat çeken Karabağ çıkışı: Tek başımızaydık
Türkiye’ye gol atan Lukaku’dan Fenerbahçe’ye olay mesaj: Dönüşte kulüple görüşeceğim Türkiye'ye gol atan Lukaku'dan Fenerbahçe'ye olay mesaj: Dönüşte kulüple görüşeceğim
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 4 kişi tutuklandı MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 4 kişi tutuklandı!
Akaryakıtta peş peşe indirim Motorinde tabela yine değişiyor Akaryakıtta peş peşe indirim! Motorinde tabela yine değişiyor
12:25
Yasin Kol İstanbul’a böyle geldi Görenler “Ne bu rahatlık“ dedi
Yasin Kol İstanbul'a böyle geldi! Görenler "Ne bu rahatlık?" dedi
12:05
Bakan Gürlek açıkladı: 7 faili meçhul dosyada 8 cinayet daha aydınlatıldı
Bakan Gürlek açıkladı: 7 faili meçhul dosyada 8 cinayet daha aydınlatıldı
11:21
Dursun Özbek fena patladı: Lig nasıl devam edecek Ortada MHK diye bir şey yok
Dursun Özbek fena patladı: Lig nasıl devam edecek? Ortada MHK diye bir şey yok
11:17
Devasa para trafiği deşifre oldu Avukat çift tek hisseden 2,5 milyar kazanmış
Devasa para trafiği deşifre oldu! Avukat çift tek hisseden 2,5 milyar kazanmış
11:09
İrlandalı taraftarların Filistin bayraklı tenis topları maçı 20. dakikada durdurdu
İrlandalı taraftarların Filistin bayraklı tenis topları maçı 20. dakikada durdurdu
10:49
MHK soruşturmasında tutuklanan Ferdi Karadoruk telefonundaki çocuk istismarı videosunu böyle savundu
MHK soruşturmasında tutuklanan Ferdi Karadoruk telefonundaki çocuk istismarı videosunu böyle savundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2026 12:40:34. #7.12#
SON DAKİKA: Bakan Nunez, lise eylemlerinde yakalananların yüzde 85'inin reşit olmadığını söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei