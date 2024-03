Bakan Özhaseki Şanlıurfa'da inşaatçılara seslendi: 'Zemin etüdüne dikkat etmeden işe başlamayın'

Güncel

Bakan Özhaseki Şanlıurfa'da inşaatçılara seslendi

Bakan Özhaseki:

"Zemin etüdüne dikkat etmeden işe başlamayın"

ŞANLIURFA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Şanlıurfa'da esnaf ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle iftarda bir araya geldi. Bakan Özhaseki, programda, "İnşaatçı kardeşlerim, mimarlarımız, mühendislerimiz sizlerden rica ediyorum, ne olur zemin etüdüne dikkat etmeden işe başlamayın. Komşu parseli emsal göstererek işe devam etmeyin. Yarın bir gün her birisi başımıza Allah korusun bir bela olarak döner" dedi.

Bakan Özhaseki, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesindeki bir düğün salonunda esnaf ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle iftarda bir araya geldi. Bakan Özhaseki, programda, Kahramanmaraş merkezli depremlere dikkat çekerek yeni yapılaşmada risklere karşı önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Özhaseki, son 100 yıl içerisinde ana karada ve denizlerde meydana gelen 6 ve üzeri deprem sayısının 231 olduğunu belirterek, "Her sene 2-3 deprem oluyor. Ölen insan sayımız 130 bin, maddi hasar milyarlarca dolardır. İnşaatçı kardeşlerim, mimarlarımız, mühendislerimiz sizlerden rica ediyorum, ne olur zemin etüdüne dikkat etmeden işe başlamayın. Komşu parseli emsal göstererek işe devam etmeyin. Yarın bir gün her birisi başımıza Allah korusun bir bela olarak döner. Bu ülke bir deprem ülkesi. 'Bizim burası 2. derece, 3. derece bize bir şey olmaz' yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Şu an 500'e yakın hareketli fay hattı var. Bunlar ne zaman kırılacak, nerelerde kırılacak, kimin başına bela olacak, kaç bin kişiyi toprağın altına indirecek, emin olun bilinmiyor, bir tek Cenabıhak biliyor. Bilim adamları tahminlerini söylüyor biz de onlara inanıyoruz zaten, ayrı bir şey. Ama hepimiz şunu bilelim ki, bu ülke bir deprem ülkesi o kadar" ifadelerini kullandı.

Bakan Özhaseki, program sonunda çeşitli partilerden istifa ederek AK Parti'ye katılanlara parti rozetini takarak hayırlı olması temennisinde bulundu.