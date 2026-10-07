Bakan Ramokgopa, 49 milyar randlık potansiyel gelirin değerlendirilemediğini söyledi - Son Dakika
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Bakan Ramokgopa, 49 milyar randlık potansiyel gelirin değerlendirilemediğini söyledi

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Bakan Ramokgopa, 49 milyar randlık potansiyel gelirin değerlendirilemediğini söyledi
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Güney Afrika Enerji Bakanı Ramokgopa, Cape Town'daki Windaba 2026'da yenilenebilir projelerin şebeke kapasitesini aştığını ve yıllık 49 milyar randlık gelirin değerlendirilemediğini söyledi. İletim altyapısı ve 4,6 gigavatlık batarya depolamanın artırılması gerektiğini belirtti.

CAPE Uluslararası rüzgar enerjisi sektöründen şirket temsilcileri, yatırımcılar ve kamu yetkilileri Güney Afrika Cumhuriyeti'nin yasama başkenti Cape Town'da düzenlenen Windaba 2026'da bir araya geldi.

Güney Afrika Rüzgar Enerjisi Birliği (SAWEA) tarafından Küresel Rüzgar Enerjisi Konseyi (GWEC) ortaklığıyla düzenlenen etkinlik, 6-7 Ekim'de Cape Town Uluslararası Kongre Merkezi'nde (CTICC) gerçekleştirildi.

Bu yıl 15'incisi düzenlenen Windaba, "Önemli olanı uygulamak: politika, enerji, insan" temasıyla rüzgar enerjisi yatırımları, elektrik iletim altyapısı, enerji politikaları, yerli üretim, finansman ve sektörde nitelikli iş gücü gibi başlıkları ele aldı.

AA muhabirinin organizasyon yetkililerinden edindiği bilgiye göre, etkinliğe bu yıl binin üzerinde delege ve sektör temsilcisi katıldı.

Etkinlik kapsamında açılan fuarda kamu kurumları ile yerli ve uluslararası şirketlerden 28 kuruluş yer alırken, fuar alanında rüzgar türbinlerinden şebeke ve ölçüm teknolojilerine kadar farklı alanlardaki çözümler sergilendi.

Adını İngilizce "rüzgar" anlamındaki "wind" ile Güney Afrika dillerinde toplantı ve istişare anlamında kullanılan "indaba" kelimelerinin birleşiminden alan Windaba, Afrika'nın önde gelen rüzgar enerjisi konferans ve fuarları arasında yer alıyor.

Şebeke kapasitesi yenilenebilir enerji projelerinin gelişim hızına yetişemiyor

Güney Afrika Elektrik ve Enerji Bakanı Kgosientsho Ramokgopa, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, elektrik arzının yalnızca ticari bir ürün olarak değil, ekonomik ve sosyal kalkınmanın temel araçlarından biri olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Ramokgopa, "Elektrik sanayileşmenin başlıca itici gücü olmalı. Sanayileşmenin gerçekleşebilmesi için ucuz elektriğe ihtiyacımız var." dedi.

Güney Afrika'da yeni yenilenebilir enerji projelerinin geliştirilme hızının bazı bölgelerde elektrik şebekesinin kapasitesini aştığını ifade eden Ramokgopa, bu durumun üretilen elektriğin bir bölümünün şebekeye verilememesine yol açtığını kaydetti.

Bu nedenle iletim altyapısının hızla genişletilmesi ve elektrik depolama kapasitesinin artırılması gerektiğini vurgulayan Ramokgopa, üretim kısıntısı nedeniyle yıllık yaklaşık 49 milyar randlık (2,95 milyar dolar) potansiyel gelirin değerlendirilemediği görüşünü paylaştı.

Ramokgopa, çözüm seçenekleri arasında 4,6 gigavatlık batarya depolama kapasitesinin devreye alınmasının yanı sıra kullanılmayan elektrik enerjisinin Güney Afrika Kalkınma Topluluğu (SADC) ülkelerine ve kıtanın diğer bölgelerine ihraç ???????edilmesinin de bulunduğunu bildirdi.

Güney Afrika'da rüzgar enerjisinin yükselişi

SAWEA Geçici Üst Yöneticisi Titania Stefanus-Zincke, AA muhabirine, rüzgar enerjisinin Güney Afrika açısından kapsayıcı ekonomik büyümenin itici güçlerinden biri olabileceğini söyledi.

Stefanus-Zincke, "Güney Afrika'da bu yıl 800 megavatın üzerinde yeni rüzgar enerjisi tesisi ticari işletmeye geçti. Yıl sonuna kadar kamu ve özel sektör projelerinde toplam yeni kapasitenin 1 gigavatı aşmasını bekliyoruz." dedi.

Rüzgar enerjisi geliştiricilerinin yeni santrallerin şebekeye bağlanabilmesi amacıyla 116 kilometrelik elektrik iletim hattının kurulmasına katkıda bulunduğunu belirten Stefanus-Zincke, 2030'dan itibaren ülkenin enerji hedeflerinin karşılanabilmesi için yılda yaklaşık 3 gigavat yeni rüzgar kapasitesinin devreye alınması gerektiğini dile getirdi.

Kaynak: AA
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