Bakan Şimşek: Enflasyonu Kalıcı Olarak Düşüreceğiz

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(ANKARA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası tarafından açıklanan Sektörel Enflasyon Beklentileri verilerine ilişkin, "Kararlılıkla uyguladığımız programla enflasyonu kalıcı olarak düşürerek vatandaşlarımızın alım gücünü artıracağız" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan Ocak ayı 'Sektörel Enflasyon Beklentileri' verilerine ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.

Enflasyon beklentilerindeki iyileşmenin devam ettiğini vurgulayan Şimşek, "Ocak'ta piyasanın 12 ay sonrası için yıllık enflasyon beklentisi yüzde 25,4 seviyesinde. 2024 yılı Mayıs ayına göre 12 ay sonrası beklenti hanehalkında 17 puan ve reel sektörde 12 puan iyileşti. Ancak beklentiler halen enflasyon görünümüne göre yüksek. Enflasyon beklentileri dezenflasyonun hızı için kritiktir. Beklentilerin önümüzdeki dönemde enflasyondaki düşüşü daha fazla destekleyeceğini öngörüyoruz. Kararlılıkla uyguladığımız programla enflasyonu kalıcı olarak düşürerek vatandaşlarımızın alım gücünü artıracağız" ifadelerini kullandı.