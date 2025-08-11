Bakan Şimşek Taziyeleri Kabul Etti

TAZİYELERİ KABUL ETTİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ağabeyi Nazmi Şimşek'in cenaze töreninin ardından Yalova Ticaret ve Sanayi Odası (YTSO) bahçesinde kurulan çadırda taziyeleri kabul etti. Taziyeye, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Teşkilat Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, Yalova Vali Yardımcısı Mehmet Bahattin Atçı, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Altın, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, AK Parti Yalova İl Başkanı Umut Güçlü ile YTSO Başkanı Cemil Demiryürek de katıldı. Taziye sonrası yemek ikram edildi.

Haber: Zehra BAYKAL Kamera: Yiğithan HÜYÜK-Hüseyin SEZGİN/BURSA,