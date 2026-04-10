Şimşek: Yastık Altında 640 Milyar Dolar Birikim Var, Sistemde Olsa Kırılganlık Azalırdı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'de vatandaşların yastık altında 640 milyar dolar civarında birikim olduğunun tahmin edildiğini belirterek, bu kaynakların sisteme dahil olması durumunda ekonomik kırılganlığın daha az olacağını ifade etti. Bakan, küresel ekonomik gelişmeler ve Türkiye'nin makroekonomik hedefleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Şimşek, dünyanın zorlu bir dönemden geçtiğini ancak Türkiye'nin bu süreçte dayanıklı olduğunu vurguladı. Geçen yıl yaşanan ticaret savaşları, bölgesel çatışmalar ve kuraklık gibi şokları önemli kayıplar yaşamadan atlattıklarını belirterek, 2023 ortasından bu yana uygulanan programın ekonomik temelleri sağlamlaştırdığını söyledi.

Bölgesel gerilimler ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmaların etkilerini rakamlarla açıklayan Şimşek, enflasyonun öngörülenin 3 puan üzerinde seyredebileceğini, cari açık ve bütçe açığının artabileceğini, büyümenin ise düşebileceğini ancak bu etkilerin yönetilebilir olduğunu ve programı rayından çıkarmayacağını ifade etti.

Şimşek, Türkiye'nin uluslararası rezervlerde tampon inşa ettiğini ve bankacılık sektörünün sağlıklı olduğunu belirterek, vatandaşların yastık altındaki 640 milyar dolarlık birikimine dikkat çekti. Ayrıca, rekabet gücünü artırmak için önümüzdeki 20 yılda demir yollarına en az 70 milyar dolar yatırım yapılacağını ve enerji arz güvenliğinde kritik rol oynanacağını açıkladı.