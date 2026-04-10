Şimşek: Yastık Altında 640 Milyar Dolar Birikim Var, Sistemde Olsa Kırılganlık Azalırdı

10.04.2026 21:38
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'de vatandaşların yastık altında 640 milyar dolar civarında birikim olduğunun tahmin edildiğini belirterek, bu kaynakların sisteme dahil olması durumunda ekonomik kırılganlığın daha az olacağını ifade etti. Bakan, küresel ekonomik gelişmeler ve Türkiye'nin makroekonomik hedefleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Şimşek, dünyanın zorlu bir dönemden geçtiğini ancak Türkiye'nin bu süreçte dayanıklı olduğunu vurguladı. Geçen yıl yaşanan ticaret savaşları, bölgesel çatışmalar ve kuraklık gibi şokları önemli kayıplar yaşamadan atlattıklarını belirterek, 2023 ortasından bu yana uygulanan programın ekonomik temelleri sağlamlaştırdığını söyledi.

Bölgesel gerilimler ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmaların etkilerini rakamlarla açıklayan Şimşek, enflasyonun öngörülenin 3 puan üzerinde seyredebileceğini, cari açık ve bütçe açığının artabileceğini, büyümenin ise düşebileceğini ancak bu etkilerin yönetilebilir olduğunu ve programı rayından çıkarmayacağını ifade etti.

Şimşek, Türkiye'nin uluslararası rezervlerde tampon inşa ettiğini ve bankacılık sektörünün sağlıklı olduğunu belirterek, vatandaşların yastık altındaki 640 milyar dolarlık birikimine dikkat çekti. Ayrıca, rekabet gücünü artırmak için önümüzdeki 20 yılda demir yollarına en az 70 milyar dolar yatırım yapılacağını ve enerji arz güvenliğinde kritik rol oynanacağını açıkladı.

Ve Hasan Şaş Icardi bombasını patlattı: 2 gol atsaydı... Ve Hasan Şaş Icardi bombasını patlattı: 2 gol atsaydı...
Bu görüntüler sonrası okullar tatil edildi Bu görüntüler sonrası okullar tatil edildi
Gana’da tekne faciası: 9 kişi hayatını kaybetti Gana'da tekne faciası: 9 kişi hayatını kaybetti
Şehirde bayram havası var Erzurumspor FK şampiyonluğa koşuyor Şehirde bayram havası var! Erzurumspor FK şampiyonluğa koşuyor
Beşiktaş’taki terör saldırısında gözaltı sayısı 16’ya yükseldi Beşiktaş'taki terör saldırısında gözaltı sayısı 16'ya yükseldi
Kastamonu’da kayıp Arzu’dan 10 gündür haber alınamıyor Kastamonu'da kayıp Arzu'dan 10 gündür haber alınamıyor

22:55
İran müzakere heyeti, ABD tarafıyla görüşmeler yapmak üzere Pakistan’ın başkenti İslamabad’a ulaştı
İran müzakere heyeti, ABD tarafıyla görüşmeler yapmak üzere Pakistan’ın başkenti İslamabad’a ulaştı
22:54
Sami Uğurlu’dan Beşiktaşlı yıldıza övgü: Çok büyük oynadı
Sami Uğurlu'dan Beşiktaşlı yıldıza övgü: Çok büyük oynadı
22:25
Beşiktaş’a kötü haber Gelecek maçta oynayamayacak
Beşiktaş'a kötü haber! Gelecek maçta oynayamayacak
21:33
İspanya’dan Netanyahu’nun tehditlerine sert yanıt
İspanya'dan Netanyahu'nun tehditlerine sert yanıt
21:27
Maaşına kızdı, dev depoyu yaktı: O anları sosyal medyada paylaştı
Maaşına kızdı, dev depoyu yaktı: O anları sosyal medyada paylaştı
19:12
Trump zaman verdi: Anlaşma olmazsa güç kullanırız
Trump zaman verdi: Anlaşma olmazsa güç kullanırız
