Bakan Tekin, beyaz önlük tartışmasında 'yasakçı' eleştirilerini tutarsız buldu
Milli Eğitim Bakanı Tekin, kamu kurumu niteliğindeki okullarda mevzuata göre davranılması gerektiğini hatırlattı. Tekin, beyaz önlüğe karşı çıkanların 'yasakçı' eleştirisi yapmasını tutarsız buldu.
Bakan Tekin: "(Beyaz önlük) Kamu kurumu niteliğindeki okullarda mevzuata göre davranılması gerektiğini hatırlatıyorum.Buna karşı çıkanların 'yasakçı' eleştirisi yapmaları tutarsız"
Kaynak: AA
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