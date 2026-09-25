Bakan Tekin, Beykoz'da derslere çevre bilinci eklemeyi düşündüklerini açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakan Tekin, Beykoz'da derslere çevre bilinci eklemeyi düşündüklerini açıkladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Beykoz'daki Tabiat Mektebi'ni ziyaret ederek çocuklarla okçuluk, bahçe ekimi ve hamur atölyelerine katıldı. Tekin, derslere çocuklara çevre ve doğa bilinci kazandıracak hususların ekleneceğini ve değerlerin oyunlarla aktarılacağını söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Beykoz Bozhane İlkokulu bahçesinde kurulan "Beykoz Tabiat Mektebi"ni ziyaret ederek, çocuklarla okul bahçesinde zaman geçirdi.

Bakan Tekin, ziyaretinde, çocukların kendi yaptıkları müzik aletleriyle seslendirdiği "Uzun İnce Bir Yoldayım" şarkısına eşlik etti. Ardından okçuluk, bahçe ekimi ve çeşitli atölyelerdeki öğrencileri izleyen Tekin, onlarla sohbet etti.

Tekin, ateş atölyesindeki çocukların ve öğretmenlerin yaptığı keşkeği önce öğrencilere ikram etti, ardından da keşkeğin tadına baktı.

Öğrencilerin çamur atölyesinde hazırladığı hediyeyi alan Tekin, çocuklara teşekkür etti. Bakan Tekin, hamur atölyesinde etkinlik yapan çocuklarla sohbet ederek, öğrencilerin öğretmenleriyle hazırladığı hamurları fırına verdi.

Bakan Tekin, okul gezisinin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 2024'te değiştirilen öğretim programlarındaki parametrelere değindi.

Tekin, müfredatın ana unsurlarından birinin "çocukların huzurlu bir toplumda ve yaşanabilir bir çevrede yaşamayı ve bununla ilgili üstlerine düşenleri öğrenmeleri" olduğunu söyledi.

Bütün derslere çocuklara çevre ve doğa bilincini verecek hususları eklemeyi düşündüklerini belirten Tekin, "Tüm bunları yaparken bütün enstrümanlardan faydalanalım istiyoruz. Hem öğretim programları anlamında hem de kültür aktarımı anlamında çocuklarımız kullanabilecekleri bütün enstrümanları kullansınlar, yararlanabilecekleri bütün araçlardan yararlansınlar ve daha sağlıklı ve kalıcı bir öğrenme ile karşı karşıya kalsınlar. Kendi değerlerimizi çocuklarımıza bu yollarla aktarmak konusunda daha eğlenceli bir hale getirelim istemiştik." ifadelerini kullandı.

"Maarifin Kalbinde Oyun" temasıyla bir etkinlik başlattıklarını belirten Tekin, bu okulu yaklaşık 1,5 yıl önce ziyaret ettiğini, okulun bahçesinin "çevre ve doğa bilinci" felsefesine uygun olduğunu dile getirdi.

Burada çocukların eğlenerek öğrenmesinin istendiğini belirten Tekin, şunları kaydetti:

"Dünyanın her tarafında oyunlar çocuklara, gençlere kendi kültürlerini ve değerlerini vermek için bir araç olarak kullanılır. Biz eğer başka bir ülkenin, başka bir milletin oyununu, oyunlarını çocuklarımıza öğretirsek, onları oynamalarını sağlarsak başka kültürleri kendi içimize entegre etmiş oluruz. Burada oyunlar aracılığıyla, bizi bir arada tutan, millet olarak bir arada tutan geleneksel oyunlarımız üzerinden değerlerimizi çocuklarımıza aktarabileceğimiz bir alan oluşmuş oldu."

Tekin, İstanbul'un farklı bölgelerinden okulların bir program dahilinde buraya geldiklerini ve uzman öğretmenlerle birlikte güzel bir gün geçirdiklerini söyledi.

Bakan Tekin'e, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür de eşlik etti.

Kaynak: AA
Milli Eğitim BakanıYusuf TekinEtkinlikEğitimGüncelBahçeSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kırıkhan’da Down sendromlu Pınar Aksoy gelinlik giydi, düğün töreniyle hayaline kavuştu Kırıkhan'da Down sendromlu Pınar Aksoy gelinlik giydi, düğün töreniyle hayaline kavuştu
Rostov’da İHA saldırısında hasar gören Novoşahtinsk rafinerisi üretime ara verdi Rostov'da İHA saldırısında hasar gören Novoşahtinsk rafinerisi üretime ara verdi
Manisa’da yaşlı kadın konakladığı kaplıcanın havuzunda ölü bulundu Manisa'da yaşlı kadın konakladığı kaplıcanın havuzunda ölü bulundu
Casusluk soruşturmasında 3 eski MASAK başkanının ifadesi alınacak: Erdoğan ve bakanlara ilişkin sorgulamalar tespit edildi Casusluk soruşturmasında 3 eski MASAK başkanının ifadesi alınacak: Erdoğan ve bakanlara ilişkin sorgulamalar tespit edildi
Galatasaray’da Okan Buruk kararı Dursun Özbek canlı yayında duyurdu Galatasaray'da Okan Buruk kararı! Dursun Özbek canlı yayında duyurdu
Yemen’de ilerleyen Husilere Suudi Arabistan’dan cihat çağrısı: Müftü Favzan ilan etti Yemen'de ilerleyen Husilere Suudi Arabistan'dan cihat çağrısı: Müftü Favzan ilan etti
17:08
Kılıçdaroğlu’ndan milli duruş Erdoğan’a destek verip Netanyahu’ya saydırdı
Kılıçdaroğlu'ndan milli duruş! Erdoğan'a destek verip Netanyahu'ya saydırdı
17:02
İlkay Gündoğan’ın ailesine AVM’de çirkin sözler Oğlu ağladı
İlkay Gündoğan'ın ailesine AVM'de çirkin sözler! Oğlu ağladı
16:41
AYM önündeki eylemde acı olay Emekli polis “geçinemiyorum“ diyerek...
AYM önündeki eylemde acı olay! Emekli polis "geçinemiyorum" diyerek...
16:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a açıkça soruldu: Türk ordusu Yemen’e müdahale edecek mi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a açıkça soruldu: Türk ordusu Yemen'e müdahale edecek mi?
16:02
Dev maç için bomba skor tahmini Gerçekleşirse aylarca konuşulur
Dev maç için bomba skor tahmini! Gerçekleşirse aylarca konuşulur
15:22
Salah sevgisi bunu da yaptırdı 1200 kilometre gelip oturduğu taşı öptü
Salah sevgisi bunu da yaptırdı! 1200 kilometre gelip oturduğu taşı öptü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2026 17:27:09. #7.13#
SON DAKİKA: Bakan Tekin, Beykoz'da derslere çevre bilinci eklemeyi düşündüklerini açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei