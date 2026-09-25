Bakan Tekin, Beykoz'da 'Maarifin Kalbinde Oyun' etkinliğini başlattıklarını söyledi - Son Dakika
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Bakan Tekin, Beykoz'da 'Maarifin Kalbinde Oyun' etkinliğini başlattıklarını söyledi

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Bakan Tekin, Beykoz\'da \'Maarifin Kalbinde Oyun\' etkinliğini başlattıklarını söyledi
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Beykoz Bozhane Tabiat Mektebi'nde 'Maarifin Kalbinde Oyun' temalı etkinlik başlattıklarını söyledi. Tekin, oyunların kültür aktarımı aracı olduğunu, başka milletlerin oyunları öğretilirse başka kültürlerin içe entegre edileceğini belirtti.

BEYKOZ Bozhane Tabiat Mektebi'ni ziyaret eden Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Bu yıl 'Maarifin Kalbinde Oyun' temasıyla bir etkinlik başlattık. Dünyanın her tarafında oyunlar çocuklara, gençlere kendi kültürlerini ve değerlerini vermek için bir araç olarak kullanılır. Biz eğer başka bir ülkenin, başka bir milletin oyunlarını çocuklarımıza öğretirsek, onları oynamalarını sağlarsak başka kültürleri kendi içimize entegre etmiş oluruz. İstanbul'da bu 4'üncü okulumuz. İstanbul'un farklı bölgelerinden okullar program dahilinde buraya geliyorlar ve burada uzman öğretmenlerimizle birlikte güzel bir gün geçiriyorlar" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Şile'de gerçekleştirdiği meslek lisesi açılışının ardından Beykoz'da bulunan Bozhane Tabiat Mektebi'ni ziyaret etti. Burada öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılanan Bakan Tekin, çocukların yaptığı etkinliklere katıldıktan sonra onlarla sohbet etti. Öğretmenler ve yetkililerden bilgi alan Tekin, ardından basın mensuplarına açıklama yaptı.

'DÜNYANIN HER TARAFINDA OYUNLAR ÇOCUKLARA KENDİ KÜLTÜRLERİNİ ÖĞRETMEK İÇİN ARAÇ OLARAK KULLANILIR'

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "2024 yılında öğretim programlarını revize ederken, değiştirirken ana parametrelerimiz vardı. Bunlardan bir tanesi, çocuklarımızın huzurlu bir ortamda ve yaşanabilir bir çevrede yaşamayı öğrenmeleri ve bununla ilgili üzerine düşenleri yapmalarını öğrenmeleri müfredatın ana unsurlarından bir tanesiydi. Bütün derslerin içerisinde çocuklarımıza çevre bilincini, doğa bilincini verecek hususları eklemeyi düşünmüştük. İkincisi, bütün bunları yaparken bütün enstrümanlardan faydalanalım istiyoruz. Hem öğretim programları anlamında hem de kültür aktarımı anlamında çocuklarımız kullanabilecekleri bütün enstrümanları kullansınlar, yararlanabilecekleri bütün araçlardan yararlansınlar ve daha sağlıklı ve kalıcı bir öğrenmeyle karşı karşıya kalsınlar, hem de kendi değerlerimizi çocuklarımıza bu yollarla aktarmak konusunu daha eğlenceli bir hale getirelim istemiştik. Dolayısıyla bunlardan hareketle bu yıl 'Maarifin Kalbinde Oyun' temasıyla bir etkinlik başlattık. Bu okulu yaklaşık 1,5 yıl önce ziyaret etmiştim. Bahçesini organize etme konusunda arkadaşlardan taleplerim olmuştu. Bahçesi tam da bu söylediğim felsefeye uygun olarak, çocuklarımızın doğa sevgisini, doğanın bize gelecek kuşaklar adına bir emanet olduğu bilincini çocuklara verebilmemiz açısından burası bir etkinlik alanına dönüştürülecekti. Hem de burada çocuklarımız bir kültür aktarımı enstrümanı, unsuru olarak oyun konusunda burada eğlenerek öğrensinler istedik. Kültür aktarımını oyunlar aracılığıyla da gelecek kuşaklara aktaralım, çocuklarımıza öğretelim. Dünyanın her tarafında oyunlar çocuklara, gençlere kendi kültürlerini ve değerlerini vermek için bir araç olarak kullanılır. Biz eğer başka bir ülkenin, başka bir milletin oyunlarını çocuklarımıza öğretirsek, onları oynamalarını sağlarsak başka kültürleri kendi içimize entegre etmiş oluruz. Biz burada oyunlar aracılığıyla bizi millet olarak bir arada tutan geleneksel oyunlar üzerinden bu değerlerimizi çocuklarımıza aktarabileceğimiz bir alan oluşmuş oldu. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. İstanbul'da bu 4'üncü okulumuz. İstanbul'un farklı bölgelerinden okullar program dahilinde buraya geliyorlar ve burada uzman öğretmenlerimizle birlikte güzel bir gün geçiriyorlar" dedi.

Kaynak: DHA
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