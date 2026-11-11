Bakan Tekin'den 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü mesajı, her fidan nefes olacak

Bakan Tekin'den 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü mesajı, her fidan nefes olacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla NSosyal hesabından mesaj paylaştı. Tekin, toprakla buluşturdukları her fidanın bugüne ve yarınlara nefes olacağını belirterek günün çevre bilincinin güçlenmesine vesile olmasını diledi.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Bakan Tekin, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Toprakla buluşturduğumuz her fidan, hem bugünümüze hem de yarınlarımıza nefes olacak. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nün toplumumuzda çevre bilincinin güçlenmesine vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
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