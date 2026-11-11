Bakan Tekin'den 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü mesajı, her fidan nefes olacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bakan Tekin, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Toprakla buluşturduğumuz her fidan, hem bugünümüze hem de yarınlarımıza nefes olacak. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nün toplumumuzda çevre bilincinin güçlenmesine vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.