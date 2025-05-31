Bakan Tekin'den İnci Kefali Festivali Ziyareti

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erciş ilçesinde bu yıl 12'ncisi düzenlenen Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali'nin yapıldığı alanı ziyaret etti. Bakan Tekin, burada Ulupamir Yöresel Dans Topluluğu'nun dans gösterisini izledi. Tekin ve beraberindekiler, balık göçünün izlendiği noktada bir süre balık göçünü izledikten sonra da ilçeden ayrıldı.

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