Bakan Tekin'den öğretmenlere ve personeline yeni eğitim yılı video mesajı - Son Dakika
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Bakan Tekin'den öğretmenlere ve personeline yeni eğitim yılı video mesajı

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle öğretmenlerin ve bakanlık personelinin cep telefonlarına ayrı ayrı video mesaj gönderdi. Tekin mesajlarında 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuna ve Maarif Modeli'ne vurgu yaparak yeni eğitim yılının hayırlı olmasını diledi.

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle öğretmenlerin ve bakanlık personelinin cep telefonlarına ayrı ayrı video mesaj gönderdi.

Bakan Yusuf Tekin, öğretmenlere yönelik video mesajında, "Kıymetli meslektaşım; yeni eğitim öğretim yılının bu ilk gününde tahtanın önünde durduğunuz o anı ve umutla bakan yüzlerce gözle buluştuğunuz saf heyecanı sizinle beraber yüreğimde hissediyorum. Okullarımızın koridorları yeniden cıvıl cıvıl çocuk sesleriyle doluyor. Anneler ve babalar, evlerinin en kıymetli varlıklarını ellerinize teslim ediyor, fakat asıl büyük emaneti o çocukların bizzat kendilerinden alıyorsunuz. Onlar meraklarını, uçsuz bucaksız hayallerini, heyecanlarını ve pırıl pırıl dimağlarını sizin şefkatinize bırakıyor. Bu ulvi emanetin temelinde sizin sağlam şahsiyetiniz, merhametiniz ve güvenilirliğiniz yatıyor. İnsan yetiştirmek gibi büyük bir sorumluluğu işte bu erdemlerle taşıyorsunuz. Her biriniz, çocuklarımızın hayatına dokunan o biricik, özgün ve yeri doldurulamaz rehberlersiniz. Bugün bir çocuğun başını okşarken ona söylediğiniz küçücük bir söz, yıllar sonra onun hayatında yolunu bulacağı bir pusulaya dönüşecek. Onlara adil, erdemli ve sevgi dolu birer insan olmayı öğretmek bütünüyle sizin maharetli ellerinizde şekilleniyor. Yeni eğitim öğretim yılında hep birlikte ülkemiz için büyük bir hedefe doğru yürüyoruz. Bu yolda yarınlarımızı inşa edeceğimiz 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu, doğrudan sizin inancınız ve gayretinizle gerçeğe dönüşecek. Evlatlarımızı köklerinden güç alan, ahlaklı, donanımlı ve sorgulayan bireyler olarak yetiştirme gayemizin tezahürü 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' de en çok sizin şefkatli yüreğinize ve bilginize emanettir. Sınıflarınızda çocuklarla baş başa kaldığınızda verdiğiniz o muazzam emeği bütün kalbimle görüyor, biliyor ve bu kıymetli sorumluluğu sizinle paylaşıyorum. İyi ki varsınız, iyi ki evlatlarımızın ellerinden sımsıkı tutuyorsunuz. Yeni eğitim öğretim yılınızı tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını içtenlikle diliyorum."

BAKANLIK ÇALIŞANLARINA MESAJ

Bakan Tekin, Bakanlık personeline yönelik video mesajında ise şunları söyledi:

"Sevgili çalışma arkadaşım; maarif ailemiz için yepyeni bir döneme daha başlıyor, eğitim yuvalarımızın kapılarını yavrularımıza açmanın tarifsiz coşkusunu yaşıyoruz. Evlatlarımız o neşeli sesleriyle okulları doldururken, bu büyük kavuşmanın ardında yatan sarsılmaz emeğinizi ve gayretinizi yüreğimde hissediyorum. Anneler ve babalar göz bebeklerini bizlere emanet ediyor. Yavrularımız ise tertemiz zihinleri, uçsuz bucaksız hayalleri ve umutlarını okullarımıza taşıyor. Bu büyük emaneti hakkıyla omuzlamak, ancak özveriniz ve insana duyduğunuz derin saygıyla mümkün oluyor. İnsan yetiştirmenin o mukaddes sorumluluğuna, kurumlarımızın her bir noktasında nefes veriyorsunuz. Her biriniz, çocuklarımızın güvenle büyümesi için çabalayan kıymetli mesai arkadaşlarımsınız. Görevinizi ifa ederken işinize kattığınız içtenlik, evlatlarımızın hayatına daima iyilikle dokunuyor. Bugün çocuklarımız için gösterdiğiniz çaba, memleketin her köşesinde evlatlarımızın yıllar boyu sırtını yaslayacağı sağlam bir duvara dönüşüyor. Bizler ülkemizi umut dolu ufuklara taşırken asıl kudretimizi sizin bu adanmışlığınızdan alıyoruz. Hedeflerimizi çizen 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu, bizzat sizin memleket sevdanız ve el birliğiyle yükselecek. Maarif camiamız adına gösterdiğiniz o büyük titizliği ve eğitimin ufuklarına kazandırdığınız değerleri takdir ediyor ve bu onurlu yürüyüşte sizlerle beraber olmanın kıvancını yaşıyorum. Bu vesileyle yeni eğitim öğretim yılımızın tüm maarif ailemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bakan Tekin'den öğretmenlere ve personeline yeni eğitim yılı video mesajı - Son Dakika

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