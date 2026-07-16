Bakan Tekin'den Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz İçin Anma Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakan Tekin'den Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz İçin Anma Mesajı

16.07.2026 16:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Şehit Öğretmenimiz Necmettin Yılmaz'ı ve onun şahsında bütün maarif şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum" dedi.

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Şehit Öğretmenimiz Necmettin Yılmaz'ı ve onun şahsında bütün maarif şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2017 yılında Tunceli'nin Pülümür ilçesinde görev yaptığı sırada teröristler tarafından kaçırılarak şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz'ın ölüm yıl dönümüne ilişkin sanal medya hesabından mesaj paylaştı. Bakan Tekin, "Bir öğretmeni unutulmaz kılan, anlattığı derslerden önce temsil ettiği şahsiyettir. Şehit Öğretmenimiz Necmettin Yılmaz, geride yıllarla ölçülemeyecek bir miras ve eğitim ailemize istikamet vermeyi sürdüren bir öğretmenlik anlayışı bıraktı. Her insanın hayatında yönünü tayin eden cümleler vardır. Necmettin Öğretmen için o cümle, babasının 'Oğlum, bir tercihi de benim için öğretmenlik yaz' tavsiyesiydi. O gün babasına gösterdiği vefa, hayatının istikametini belirleyen en önemli kararlardan biri oldu" ifadelerine yer verdi.

'KİTAPLARIN ARASINDA BÜYÜDÜ'

Necmettin Yılmaz'ın çocukluğundan itibaren kitaplarla iç içe büyüdüğünü belirten Tekin, "Kitapların arasında büyüdü; okumayı, düşünmeyi ve hakikatin peşinden yürümeyi daha o yaşlarda öğrendi. Esmayıhüsnayı ezberleyecek kadar güçlü bir manevi terbiyeyle yetişti. Çocukluğunda kazandığı bu değerleri, göreve başladığı ilk günden itibaren sınıfına taşıdı. Çiftçibaşı İlkokulu'nda öğrencileri için sobayı yaktı, kendi elleriyle pasta yaptı. Türkülerle, şiirlerle ve içtenliğiyle onların hafızasında silinmeyecek hatıralar bıraktı. 'Bayrak' şiirini okurken hissettiği heyecanı, öğrencilerine de taşımaya çalıştı. Onun nazarında öğretmenlik, şahsiyetiyle konuşabilmekti" dedi.

'MAARİF AİLEMİZİN HAFIZASINDA DAİMA YAŞAYACAKTIR'

Bakan Tekin, mesajında, "Yaz tatilini geçirmek üzere memleketine dönerken bölücü terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Necmettin Öğretmen, günler sonra şehit edilmiş halde bulundu. Babasının yıllar sonra dile getirdiği 'Şehadet zordur, yolu da çetindir' sözü, bir babanın acısını da milletimizin metanetini de aynı anda tarif etmektedir. O, temsil ettiği vakar ve adanmışlıkla maarif ailemizin hafızasında daima yaşayacaktır" ifadelerine yer verdi.

'RAHMET VE MİNNETLE YAD EDİYORUM'

Tekin ayrıca "Şehit Öğretmenimiz Necmettin Yılmaz'ı ve onun şahsında bütün maarif şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Başta kıymetli ailesi olmak üzere bütün şehit ailelerimize Cenabı Allah'tan sabrı cemil niyaz ediyor, bizlere de onların uğruna yaşadığı değerleri aynı sadakatle geleceğe taşıyabilmeyi nasip etmesini diliyorum. Şehitlerimizin ruhları şad, makamları ali olsun" açıklaması yaptı.

Kaynak: DHA

Milli Eğitim Bakanı, Necmettin Yılmaz, Yusuf Tekin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Tekin'den Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz İçin Anma Mesajı - Son Dakika

Vergi ve cezalardan dert yanan İdris Usta’dan acı haber Vergi ve cezalardan dert yanan İdris Usta'dan acı haber
Yer: Bartın İki kocalı kadının kurnazlığı pahalıya patladı Yer: Bartın! İki kocalı kadının kurnazlığı pahalıya patladı
TBMM’de 15 Temmuz sergileri açıldı TBMM'de 15 Temmuz sergileri açıldı
Eski Washington Büyükelçisi Kılıç: Obama darbe gecesi durum odasındaydı Eski Washington Büyükelçisi Kılıç: Obama darbe gecesi durum odasındaydı
ABD’nin bağımsızlığının 250’nci yılına özel üzerinde Trump’ın yer aldığı altın para basılacak ABD'nin bağımsızlığının 250'nci yılına özel üzerinde Trump'ın yer aldığı altın para basılacak
15 Temmuz’un 10. yılında Boğaz’da 253 tekneli kortej 15 Temmuz'un 10. yılında Boğaz'da 253 tekneli kortej

18:42
ABD, Keşm Adası’nı vurdu
ABD, Keşm Adası'nı vurdu
17:53
Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümünde FETÖ parmağı: Tereyağından kıl çeker gibi...
Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünde FETÖ parmağı: Tereyağından kıl çeker gibi...
17:31
CHP’de 8 il başkanı daha görevden alındı
CHP’de 8 il başkanı daha görevden alındı
17:29
Bağcılar’da tartıştığı kardeşini bıçaklayarak öldüren ağabey yakalandı
Bağcılar'da tartıştığı kardeşini bıçaklayarak öldüren ağabey yakalandı
16:27
AHBAP Derneği’nin ve şüphelilerin mal varlıklarına tedbiren el konuldu
AHBAP Derneği'nin ve şüphelilerin mal varlıklarına tedbiren el konuldu
15:06
Bahçeli ile görüşme sonrası Pervin Buldan’dan tek cümlelik açıklama
Bahçeli ile görüşme sonrası Pervin Buldan'dan tek cümlelik açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2026 18:49:07. #7.13#
SON DAKİKA: Bakan Tekin'den Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz İçin Anma Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.