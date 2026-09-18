Bakan Tekin, Kırklareli'nde derslik başına öğrenci sayısının 17 olduğunu söyledi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, " Türkiye'de hem okullarımızda derslik başına, sınıf başına düşen öğrenci sayımız azaldı hem öğretmen başına düşen öğrenci sayımız azaldı, dünya ortalamalarının üstüne çıktık çok şükür. Bunu yapınca beraberinde başarı da geldi." dedi.

Tekin, Vize ilçesinde Hatice-İsmail Adıgüzel Anaokulu açılış töreninde, okulun yapımında emeği geçen hayırseverlere teşekkür etti.

Kamu bütçesiyle yapılan hiçbir okulun açılışını gerçekleştirmediğini ifade eden Tekin, yalnızca hayırseverlerin kazandırdığı eğitim kurumlarının açılışlarına katıldığını belirtti.

Türkiye'de yaklaşık 18 milyon öğrenci, 75 binden fazla okul ve 1 milyon 200 binden fazla öğretmen bulunduğunu hatırlatan Tekin, AK Parti iktidarı öncesinde 60-80 kişilik sınıflarda öğrencilere eğitim verildiğini kaydetti.

"Başarımız bütün dünyaya anlatıldı"

Tekin, AK Parti iktidarı ile hayal edilemeyecek başarılara ulaşıldığını belirtti.

Türkiye'nin her alanda olduğu gibi eğitim öğretimde de büyük başarılara imza attığını vurgulayan Tekin, şöyle devam etti:

"Şu an Kırklareli'nde derslik başına düşen öğrenci sayımız 17. OECD ortalamasının üzerindeyiz elhamdülillah. Türkiye genelinde de böyle. Daha geçtiğimiz hafta 8 Eylül'de OECD'nin Bratislava'daki toplantısında PISA direktörü 'Türkiye'nin bu olağanüstü başarısını nasıl gerçekleştirdiğinizi bütün dünyaya anlatın.' diyerek bütün dünyadan, değişik ülkelerden 30'dan fazla Milli Eğitim Bakanlığının bulunduğu bir ortamda bizi kürsüye böyle davet etti, bunu söyledi. Bu ortamı bize sağlayan, bu mutluluğu, bu gururu bize yaşatan başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere hayırseverlere müteşekkiriz, Allah kendilerinden razı olsun."

Tekin, Türkiye'nin PISA 2025'te her üç başlıkta da performansını artıran tek OECD üyesi ülke olduğunu dile getirdi.

Fiziki kapasite arttıkça eğitimde niteliğin de arttığına dikkati çeken Tekin, "Türkiye'de hem okullarımızda derslik başına, sınıf başına düşen öğrenci sayımız azaldı hem öğretmen başına düşen öğrenci sayımız azaldı, dünya ortalamalarının üstüne çıktık çok şükür. Bunu yapınca beraberinde başarı da geldi." dedi.

Muhalefeti eleştirdi

Başarıların takdir edilmesinin önemine değinen Tekin, şunları kaydetti:

"Muhalefet, bu konuda öğretmenlerimizin, yapılanların hakkını vermiyor ama ben Milli Eğitim Bakanı olarak hepsine teşekkür ediyorum. Öğretmen arkadaşlarımıza, idareci arkadaşlarımıza, öğrenci arkadaşlarımıza, hayırseverlere, hepinize içtenlikle teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, Allah hepinizden razı olsun. Bakın bu kadar yapılan güzel şeyi, ya bir teşekkür etmek zor mu? Dense ki 'Evet yapılan bu kadar güzel şey var ama şu da eksik, onu da tamamlayın.' dese daha insani olmaz mı?

Şimdi bir muhalefet partisinin eğitimden sorumlu yetkilisi çıkmış diyor ki, 'Evet, çok başarılı oldu ama bu başarı AK Parti'nin başarısı değil. Okula başlama yaşı, yani okul öncesi eğitim yaygınlaştığı için başarılı oldu.' diyor. AK Parti iktidara geldiğinde Türkiye'de okul öncesi okullaşma oranı, yani 1. sınıftan önceki okullaşma oranı yüzde 11'lerdeydi. Şu anda 5 yaş grubunda yüzde 92. Şimdi o siyasetçinin söylediği gibi başarı okul öncesinin okullaşma oranının artmasından kaynaklanıyorsa da onu da biz yaptık arkadaşlar."

İşbirliğinin önemine değindi

Bakanlığın temel misyonunun çocuklara akademik bilginin yanı sıra milli ve manevi değerleri kazandırmak olduğunu belirten Tekin, eğitim yükünün tek başına devlet tarafından kaldırılamayacağını söyledi. Tekin, bu konuda hayırseverler, mülki idare amirleri, belediyeler, sivil toplum kuruluşları, aileler ve öğretmenlerin işbirliğinin önemini vurguladı.

Programda, Kırklareli Valisi Uğur Turan ile AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam ve hayırsever Dinçer Adıgüzel de konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Bakan Tekin ve beraberindekiler, okulun açılış kurdelesini kesti.

Tekin ve protokol üyeleri, ardından okul binasını gezdi.