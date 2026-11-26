Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "İnsanı merkeze alan, iyi insan kavramının içerisinde kendi kültürünü, kendi medeniyet birikimini özümsemiş ve o medeniyet birikiminin değerlerine uygun davranan bir öğrenci profili bizim hayalimiz." dedi.

Bakan Tekin, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen "Milli Eğitim ve Kültür-Sanat Sempozyumu"na katıldı.

Sempozyumun açılışında konuşan Tekin, kendi fikirlerinin mutlak doğru olduğunu iddia etme ve karşısındakini yanlışlamaya yönelik genel bir eğilim olduğunu ifade etti.

Siyasal alanda, akademide ve toplumda bunun karşılığının yoğun şekilde gözlemlendiğini belirten Tekin, bu durumun öğretmenlere ve Milli Eğitim Bakanlığına düşen sorumluluğun büyüdüğünü ve ağırlaştığını gözler önüne serdiğini söyledi.

Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile ilgili hedeflerine değinerek, "İnsanı merkeze alan, iyi insan kavramının içerisinde kendi kültürünü, kendi medeniyet birikimini özümsemiş ve o medeniyet birikiminin değerlerine uygun davranan bir öğrenci profili bizim hayalimiz." ifadelerini kullandı.

Modelin hazırlanması sürecinde 6 komisyon kurduklarını ve bunlardan birinin Milli Kültür Komisyonu olduğunu anlatan Tekin, okul öncesinden 12. sınıfa kadar her dersin içeriğine milli kültür açısından yerleştirilmesi gerekenlerin bu komisyon tarafından kararlaştırıldığını aktardı.

"Ana diliyle kendini ifade edemeyen bir gencin eğitim hayatının başarılı olma ihtimali yok"

Tekin, Kültür ve Gönül Coğrafyamız Komisyonu'nda da kültür ve sanatla ilgili aynı geleneklere sahip olunan coğrafyalardan nelerin müfredata yerleştirilmesi gerektiğinin incelendiğini belirterek, modelin bütün derslerde kültür ve gönül coğrafyaları açısından gerekli hususlara yer veren bir program olduğunu dile getirdi.

Türkçe ve Türk dili ve edebiyatı derslerini daha baskın bir forma kavuşturduklarını, bu derslerdeki ölçme değerlendirme sürecini klasik test sınavlarıyla yapmaktan vazgeçtiklerini anımsatan Tekin, şöyle devam etti:

"Uluslararası literatüre egemen olan 4 temel beceri üzerinden çocuklarımızın ana dillerine vukufiyetlerini ölçecek bir ölçme değerlendirme sistemi oluşturduk. Bu 2023'ün yazında yani hemen Haziran ayında Bakan olduktan hemen sonra yaptığımız ilk şeylerden biri. Çünkü ana diliyle kendini ifade edemeyen bir çocuğun, bir gencin eğitim hayatının kendi kültürüyle zenginleşme ihtimali yok. Eğitim hayatının başarılı olma ihtimali yok. Ana diliyle kendini sağlıklı ifade edemeyen bir bireyin, içinde yaşadığı toplumsal yaşama adapte olması mümkün değil. Komşusuyla konuşurken kendisini doğru ifade edemeyen, anne babasıyla konuşurken emojilerle konuşan bir çocuğun aile hayatının da toplum hayatının da sağlıklı şekilde yürümeyeceğini hepimiz biliriz. Sorulduğunda fikrini söyleyemeyen, kendi fikrini sadece seçenekler üzerinden işaretleyerek ifade eden bir bireyin, toplumsal yaşamda da kariyerinde de başarısız olacağını hep beraber kabul etmek durumundayız."

"Dünyada başka örneği olmayan 'Oyun Politika Belgesi'ni yayımladık"

Yusuf Tekin, "Dilimizin Zenginlikleri" başlığıyla Türkçe üzerine projeler başlattıklarını, geleneksel çocuk oyunlarını da elektronik ve basılı olarak derlediklerini hatırlattı.

Okul bahçelerinde bu oyunların oynanabileceği alanlar yapmaya başladıklarını belirten Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ardından da bu yıl Ekim ayında dünyada başka örneği olmayan bir belge yayınladık, Oyun Politika Belgesi. Bunun esprisi de, pedagojik artıların yanında oyunun hem eğitimin bir parçası olarak değerlendirilmesi, hem de geleneksel kültürümüzün, değerlerimizin çocuklarımıza binlerce yıllık tarihsel süzgeçten geçerek bugüne gelen oyunlar aracılığıyla aktarılması. Kültürel değerlerinin aktarılması anlamında oyunlardan nasıl yararlanılacağını, nasıl yararlanılması gerektiğini de bir politika belgesiyle kamuoyuyla paylaştık."

Tekin, bunların kültürel değerleri çocuklara kazandırmak ve milli birliğin yanı sıra devlet geleneğini güçlendirmek için attıkları adımlar olduğunu vurguladı.

Çocukların kültürü tanıması için önce yaşadıkları bölgenin kültürünü öğrenmesi gerektiğine dikkati çeken Tekin, "Kendi yaşadıkları bölgenin türkülerini, oyunlarını, kültürel değerlerini, tarihi yerlerini öğrenmeleri gerektiğini düşündük ve her ilimiz için ilçe bazlı Okul Dışı Öğrenme Ortamları diye bir portal oluşturduk." bilgisini verdi.

Tekin, gönüllü öğretmenlerden oluşan Maarif Orkestrası ile Maarif Halk Oyunları Topluluğu ve Maarif Tiyatro Topluluğu'nu da kurduklarını anımsattı.

Maarif Tiyatro Topluluğu'nun her yıl büyük bir oyun sergilediğini aktaran Tekin, "Bu yıl da bahar aylarında bir aksilik olmazsa Ahmet Cevat üzerine bir oyun olacak. Oyunların tamamının senaryo yazımında ben de yer aldım. Ahmet Cevat ile ilgili oyun da çok beğeni alacak diye ümit ediyorum." diye konuştu.

Tekin, Bakanlık olarak yürüttükleri çalışmalarda Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu'nun ve bu konuda emek vermiş akademisyenlerin, bilim insanlarının, sanatçıların yer almasından memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

"Bilgi ile kültür birleştiğinde medeniyete ulaşıyoruz"

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. İskender Pala da insanın yaratılış itibarıyla madde ve manadan ibaret olduğunu dile getirdi.

İnsanın elinin, ayağının, kaşının ve gözünün madde, duyguları, düşünceleri ve inanışlarının ise mana kısmı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Pala, bir insanın bir insana mana kısmıyla değer verdiği değerlendirmesinde bulundu.

İnsanın maddesini sağaltmak için doktora başvurduğunu aktaran Prof. Dr. Pala, şöyle devam etti:

"Ayağımıza taş düştüğünde, kolumuz incindiğinde, midemiz kasılıp ülser olduğunda hemen doktora gidiyoruz, bizi iyileştir diyoruz, maddemiz. Ama manamıza ait hastalıklarımız, onları hastalık haline getirmeyecek koruyucu hekimlerimiz, öğretmenlerimiz. Yani bir insanın maddesiyle ilgilenen hekimden daha önemli olan kısmı o manasıyla ilgilenen eğitim ordusudur. Dolayısıyla bir ülkede bir hekim ile bir öğretmeni yan yana koyduğumuzda ikisine aynı itinayı, hatta öğretmene daha fazla itinayı göstermemiz gerektiği kendiliğinden açık. Öğretmen bizi neden bu kadar ilgilendiriyor? Çünkü biz onun sayesinde bilgi ediniyoruz. Sonra kültür sahibi oluyoruz. Bilgi ile kültür birleştiğinde medeniyete ulaşıyoruz."

Bilginin bu toplumda daha iyi hale gelebilmesi için kültür ve sanatla birleşmesi gerektiğine işaret eden Prof. Dr. Pala, düzenledikleri sempozyumları bunun için yaptıklarını vurguladı.