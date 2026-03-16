Bakan Tekin Öğrencilerle İftar Yaptı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara'daki Uluslararası Prof. Dr. Muhammed Hamidullah Anadolu İmam Hatip Lisesi pansiyonunda öğrencilerle iftar yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, iftar öncesi öğrencilerle yemek sırasında bekleyen, öğrenci ve öğretmenlerle sohbet eden Tekin, ramazanlarını ve Kadir Gecesi'ni tebrik etti.

Ramazan ayının manevi ikliminde öğretmenler ve öğrencilerle birlikte oruçlarını açtıklarını, sohbet ederek bu mübarek ayın bereketini, huzurunu ve kardeşlik ruhunu paylaştıklarını belirten Tekin, "Birlik ve beraberliğimizi pekiştiren bu anlamlı buluşmanın gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

İftar programına Din Öğretimi Genel Müdürü Ahmet İşleyen de katıldı.