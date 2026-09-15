Bakan Tekin, oyun politika belgesi hazırladıklarını açıkladı
Milli Eğitim Bakanı Tekin, çocukların pedagojik açıdan daha hızlı sonuç alabilmesi ve geleneksel kültür aktarımının doğru yapılabilmesi amacıyla Oyun Politika Belgesi hazırladıklarını belirtti. Tekin'in açıklaması, oyun temelli eğitim ve kültürel aktarım süreçlerine yönelik yeni bir yol haritası niteliği taşıyor.
Bakan Tekin: "Hem pedagojik açıdan çocuklarımızın daha hızlı sonuç alabilmeleri hem de geleneksel kültür aktarımının doğru yapılabilmesi açısından Oyun Politika Belgesi hazırladık"
Kaynak: AA
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