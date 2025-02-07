Bakan Tekin Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni Tanıttı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bakan Tekin Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni Tanıttı

Milli Eğitim Bakanı Tekin, yeni müfredatın bilgiye erişim zorluğuna vurgu yaptı ve beceri odaklı yaklaşımı açıkladı.

07.02.2025 23:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni anlattı

ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin hayata geçirilmesi sebebine ilişkin, "Değiştirmeye çalıştığımız müfredat bilgiye erişimimizin zor olduğu bir döneme ait" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara'da düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Öğrenci Çalıştayı"na katıldı. Bakın Tekin, yaptığı konuşmada, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni anlattı.

Bakan Tekin, müfredat değişikliğini kendi hikayesi üzerinden anlattı

Tekin, kendi öğrencilik yıllarında bilgiye erişimin zorluğuna dikkati çekerek, "Bu programları değiştirme sebebini kendi hikayem üzerinden size anlatayım. Benim anlattığım şeyler size milattan önce gibi gelecek ama öyle değil. Öğrenci olduğum 1990'lı yıllarda Türkiye ve dünya, nasıl bir dünyaydı? Size bir soru sorsam ya da öğretmeniniz herhangi bir araştırma yapmanız için ödev verse siz 15 dakika içerisinde asgari bir bilgiye sahip oluyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Bakan Tekin, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Peki biz nasıldık? Öğretmenimiz bize bir yıllık ödev veriyordu. Biz bu ödevi yapabilmemiz için hiçbirinizin görmediği ciltler dolusu ansiklopedi vardı. Öğretmenimizin bize verdiği ödevi yapmamız için hafta sonunu bekliyoruz. Cumartesi, sabah il halk kütüphanesinin kapısına gidiyoruz. İlk halk kütüphanesinin kapısında kuyruk bekliyoruz. İçeri girdiğimizde ödevi araştıracağımız ansiklopedinin başına gidip biraz sıra bekliyoruz. Ansiklopediyi aldınız. Açtınız buldunuz. Fotokopi yok. Kameraya da çekemiyorsunuz cep telefon da yok çünkü. Onu okuyacaksınız ve varsa defterinize yazacaksınız."

"Değiştirmeye çalıştığımız müfredat bilgiye erişimimizin zor olduğu bir döneme ait"

Tekin, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli adıyla değiştirmeye çalıştığımız müfredat bilgiye erişimimizin bu kadar zor olduğu bir döneme ait. Bilgiye erişmek çok zor. Çocuklarımıza ve gençlerimize vereceğimiz bilgileri hepsini ders kitaplarında verelim. Her şeyi okulda verelim ve ders kitaplarımız ile müfredatımız böyle olunca iki tane sıkıntıyla karşı karşıya kalıyor. Bir tanesi; sizin çok rahat ulaşacağınız bilgiyi biz kitaplarınıza koyarak kitaplarınızı şişirmiş oluyoruz. 'Bunları bize neden veriyorlar? Kitapta neden anlatıyorlar? Biz zaten iki dakikada Google ile öğreniyoruz diye şaşırdığınız şeylerin orada var olma sebebi bu" diye konuştu.

"'Bu bilgilerden nasıl faydalanacaklar mantığına geçmemiz lazım' dedik"

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nden önceki müfredatın sadece bilgi vermek üzere yapıldığını belirten Bakan Tekin, "Bu müfredatın hazırlandığı dönem mantık olarak; 'Bu çocuklar başka yerlerden bilgi elde etmeleri zor. O yüzden vereceğimiz her şeyi burada verelim. Böyle bir mantıkla hazırlandığı için ve içinde bulunduğumuz dönem de bilgiye erişim çok kolay olduğu için çocuklarımızın bilgiye erişmesi ile uğraşmayalım artık' Bilgiye istedikleri şekilde rahatlıkla erişiyorlar. Peki ne eksik olan? Eksik olanda bu bilgiyi gündelik hayatınızda nasıl, nerede ve niçin kullanacağınız soruların cevaplarını vermek lazım. 'Müfredatımız bilgi odaklı olduğu için bu bilgiyi bize neden veriyorlar sorularını çok fazla soruyorduk' Dedik ki 'Çocuklarımıza bilgi vermek değil, bu bilgiyi çocuklarımızın eğitim ve öğretim süreçlerine nasıl katkı verecek? Gündelik hayatlarını nasıl değiştirecek? Gündelik hayatlarını kolaylaştırabilmeleri için bu bilgilerden nasıl faydalanacaklar mantığına geçmemiz lazım' dedik"

"Felsefemizi değiştirmiş olduk"

Yeni müfredat ile beceri odaklı yaklaşım sergilediklerini aktaran Bakan Tekin, "Tamamen felsefemizi değiştirmiş olduk. Bunu çok önemli buluyorum. Dünya ve Türkiye değişiyor. Değişen koşullara ayak uydurabilmemiz açısından sizin daha iyi yetişebilmeniz açısından bu değişiklikleri bizim yapmamız gerekiyor idi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Milli Eğitim Bakanı, Türkiye Yüzyılı, Yusuf Tekin, Politika, Türkiye, Eğitim, Güncel, Ankara, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Tekin Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni Tanıttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:10 Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur’dan olay sözler: Azgınlık bedel ödetir Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'dan olay sözler: Azgınlık bedel ödetir
23:08 Narin’in babasından Nevzat Bahtiyar’a verilen cezaya itiraz Narin'in babasından Nevzat Bahtiyar'a verilen cezaya itiraz
21:16 Trump, Gazze’yi gasbetme planının detaylarını anlattı Trump, Gazze'yi gasbetme planının detaylarını anlattı
20:19 İmamoğlu’ndan Erdoğan’a yanıt: Bana karşı gösterdiğin sertliğin benzerini Trump’a da göster İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: Bana karşı gösterdiğin sertliğin benzerini Trump'a da göster
19:53 Japon deprem uzmanından dikkat çeken tavsiye: Yanınızda mutlaka tuz bulundurun Japon deprem uzmanından dikkat çeken tavsiye: Yanınızda mutlaka tuz bulundurun
09:30 Seyir halindeyken sızan alkollü sürücüyü polis zorla uyandırdı Seyir halindeyken sızan alkollü sürücüyü polis zorla uyandırdı
09:24 ABD’de de göçmenler zincirlere bağlanarak hapishaneye götürüldü ABD'de de göçmenler zincirlere bağlanarak hapishaneye götürüldü
09:19 Fatih Terim’in takımından gol yağmuru Fatih Terim'in takımından gol yağmuru
09:03 İki maçta 12 gol Barcelona, Valencia’yı paramparça etti İki maçta 12 gol! Barcelona, Valencia'yı paramparça etti
09:02 Bahçeli’den 6 Şubat mesajı: Vicdansız güruha rağmen depremin izleri siliniyor Bahçeli'den 6 Şubat mesajı: Vicdansız güruha rağmen depremin izleri siliniyor
08:52 Yasmin Erbil’den Survivor’daki sevgilisi Yiğit Poyraz’a kalpli destek Yasmin Erbil'den Survivor'daki sevgilisi Yiğit Poyraz'a kalpli destek
08:30 Galatasaray’dan gece yarısı bombası İşte maliyeti Galatasaray'dan gece yarısı bombası! İşte maliyeti
08:29 ABD, İsrail’in 25 yıldır istediği “Bombaların Anası“nı sonunda teslim ediyor ABD, İsrail'in 25 yıldır istediği "Bombaların Anası"nı sonunda teslim ediyor
08:12 Ünlü oyuncu Eray Demirkol, baba acısıyla yıkıldı Ünlü oyuncu Eray Demirkol, baba acısıyla yıkıldı
08:09 Tesla almak hayal oldu Büyük zam geldi Tesla almak hayal oldu! Büyük zam geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2025 01:15:43. #1.13#
SON DAKİKA: Bakan Tekin Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni Tanıttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.