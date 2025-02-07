Bakan Tekin Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni Tanıttı

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Bakan Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni anlattı

ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin hayata geçirilmesi sebebine ilişkin, "Değiştirmeye çalıştığımız müfredat bilgiye erişimimizin zor olduğu bir döneme ait" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara'da düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Öğrenci Çalıştayı"na katıldı. Bakın Tekin, yaptığı konuşmada, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni anlattı.

Bakan Tekin, müfredat değişikliğini kendi hikayesi üzerinden anlattı

Tekin, kendi öğrencilik yıllarında bilgiye erişimin zorluğuna dikkati çekerek, "Bu programları değiştirme sebebini kendi hikayem üzerinden size anlatayım. Benim anlattığım şeyler size milattan önce gibi gelecek ama öyle değil. Öğrenci olduğum 1990'lı yıllarda Türkiye ve dünya, nasıl bir dünyaydı? Size bir soru sorsam ya da öğretmeniniz herhangi bir araştırma yapmanız için ödev verse siz 15 dakika içerisinde asgari bir bilgiye sahip oluyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Bakan Tekin, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Peki biz nasıldık? Öğretmenimiz bize bir yıllık ödev veriyordu. Biz bu ödevi yapabilmemiz için hiçbirinizin görmediği ciltler dolusu ansiklopedi vardı. Öğretmenimizin bize verdiği ödevi yapmamız için hafta sonunu bekliyoruz. Cumartesi, sabah il halk kütüphanesinin kapısına gidiyoruz. İlk halk kütüphanesinin kapısında kuyruk bekliyoruz. İçeri girdiğimizde ödevi araştıracağımız ansiklopedinin başına gidip biraz sıra bekliyoruz. Ansiklopediyi aldınız. Açtınız buldunuz. Fotokopi yok. Kameraya da çekemiyorsunuz cep telefon da yok çünkü. Onu okuyacaksınız ve varsa defterinize yazacaksınız."

"Değiştirmeye çalıştığımız müfredat bilgiye erişimimizin zor olduğu bir döneme ait"

Tekin, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli adıyla değiştirmeye çalıştığımız müfredat bilgiye erişimimizin bu kadar zor olduğu bir döneme ait. Bilgiye erişmek çok zor. Çocuklarımıza ve gençlerimize vereceğimiz bilgileri hepsini ders kitaplarında verelim. Her şeyi okulda verelim ve ders kitaplarımız ile müfredatımız böyle olunca iki tane sıkıntıyla karşı karşıya kalıyor. Bir tanesi; sizin çok rahat ulaşacağınız bilgiyi biz kitaplarınıza koyarak kitaplarınızı şişirmiş oluyoruz. 'Bunları bize neden veriyorlar? Kitapta neden anlatıyorlar? Biz zaten iki dakikada Google ile öğreniyoruz diye şaşırdığınız şeylerin orada var olma sebebi bu" diye konuştu.

"'Bu bilgilerden nasıl faydalanacaklar mantığına geçmemiz lazım' dedik"

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nden önceki müfredatın sadece bilgi vermek üzere yapıldığını belirten Bakan Tekin, "Bu müfredatın hazırlandığı dönem mantık olarak; 'Bu çocuklar başka yerlerden bilgi elde etmeleri zor. O yüzden vereceğimiz her şeyi burada verelim. Böyle bir mantıkla hazırlandığı için ve içinde bulunduğumuz dönem de bilgiye erişim çok kolay olduğu için çocuklarımızın bilgiye erişmesi ile uğraşmayalım artık' Bilgiye istedikleri şekilde rahatlıkla erişiyorlar. Peki ne eksik olan? Eksik olanda bu bilgiyi gündelik hayatınızda nasıl, nerede ve niçin kullanacağınız soruların cevaplarını vermek lazım. 'Müfredatımız bilgi odaklı olduğu için bu bilgiyi bize neden veriyorlar sorularını çok fazla soruyorduk' Dedik ki 'Çocuklarımıza bilgi vermek değil, bu bilgiyi çocuklarımızın eğitim ve öğretim süreçlerine nasıl katkı verecek? Gündelik hayatlarını nasıl değiştirecek? Gündelik hayatlarını kolaylaştırabilmeleri için bu bilgilerden nasıl faydalanacaklar mantığına geçmemiz lazım' dedik"

"Felsefemizi değiştirmiş olduk"

Yeni müfredat ile beceri odaklı yaklaşım sergilediklerini aktaran Bakan Tekin, "Tamamen felsefemizi değiştirmiş olduk. Bunu çok önemli buluyorum. Dünya ve Türkiye değişiyor. Değişen koşullara ayak uydurabilmemiz açısından sizin daha iyi yetişebilmeniz açısından bu değişiklikleri bizim yapmamız gerekiyor idi" ifadelerini kullandı.