Bakan Tunç: Soruşturma Titizlikle Sürüyor

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BAKAN TUNÇ: SORUŞTURMA TİTİZLİKLE SÜRÜYOR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Eskişehir'de elindeki bıçakla sokakta karşılaştığı 5 kişiyi bıçaklayan şüpheli A.K. hakkındaki soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü açıkladı. Bakan Tunç sosyal medyadan yaptığı açıklamada yaralanan 5 kişiye 'geçmiş olsun' dileğinde bulunarak, "Eskişehir'de sokakta kesici aletle rastgele insanlara saldırarak 5 kişiyi yaralayan şüpheli A.K., Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma kapsamında yakalanarak gözaltına alınmıştır. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Saldırıda yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.