Bakan Tunç'tan Düşünce Özgürlüğü Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bakan Tunç'tan Düşünce Özgürlüğü Vurgusu

Adalet Bakanı Tunç, düşünce ve ifade özgürlüğünün sınırlarını ve sosyal medya ile hukuku ele aldı.

31.10.2024 12:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Masumiyet karinesi hukukun en temel ilkelerinden birisi. Düşünce ve ifade özgürlüğünün sonuna kadar yanındayız. Daha da önünü açmak için mücadele etmeliyiz. Ancak düşünce ve ifade özgürlüğünün de bir sınırı var. Bu sınır herkesin kendi kişisel görüşüne göre yapılmış bir sınırlama değil" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Adalet Bakanlığı iş birliğiyle düzenlenen Adalet ve Medya İlişkisi Paneli'nde konuştu.

Tunç, "Türk yargısının geçmişteki durumuyla bugünkü durumunu kıyasladığımızda ya da Türk medyasının geçmişteki durumuyla bugünkü durumunu kıyasladığımızda Türkiye'ye haksızlık yapılmaması gereken çok önemli mesafeler aldı" dedi.

"Sosyal medyada mağduriyet söz konusu"

"Masumiyet karinesi hukukun en temel ilkelerinden birisi" diyen Tunç'un konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Masumiyet karinesine en çok önem vermesi gereken yargı olduğu gibi aynı azmanda medyamız. Medyamız, kişilerin kişilik hakkıyla ilgili özellikle sosyal medyadaki dezenformasyonda vatandaşların, kişilerin mağduriyeti söz konusu. Bu anlamda bunun el birliğiyle önüne geçmemiz lazım. Sosyal medya evet bir özgürlük alanı.

"Sınırlar içerisinde düşünce ve ifade özgürlüğünün sonuna kadar yanındayız"

Düşünce ve ifade özgürlüğünün sonuna kadar yanındayız. Daha da önünü açmak için mücadele etmeliyiz ancak düşünce ve ifade özgürlüğünün de bir sınırı var. Bu sınır herkesin kendi kişisel görüşüne göre yapılmış bir sınırlama değil. Bu sınırlama evrensel hukukta da bizim hukukumuzda da vardır. Anayasa'nın 26. maddesinde, Birleşmiş Milletler Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi'nin 19. maddesinde, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 10-11. maddelerinde bu sınırlar bellidir. Bu sınırlar içerisinde sonuna kadar düşünce ve ifade özgürlüğünün sonuna kadar yanındayız.

"Sosyal medya suç işleme özgürlüğü alanı değil"

Özellikle sosyal medya bir suç işleme özgürlüğü alanı değildir. Gerçek hayatta eğer bir fiil, hareket suçsa ve sosyal medyada gerçekleştirilmişse bunu ifade özgürlüğü olarak kabul etmek mümkün değil.

"Eğer siz Türk sisteminin altyapısından yararlanıyorsanız..."

Çünkü eğer siz bir kişiye hakaret etmişseniz bu bir suç. Bunu sosyal medyada yaptığınız zaman bu basın özgürlüğü, düşünce ve ifade özgürlüğü anlamına gelmez. Resen soruşturmaya tabii ise yargı sistemi buna el atar. İnsan onurunu korumak adaletin en önemli unsurudur. Sosyal medyada suç işlenmesinin önüne geçebilmek bugünkü teknolojik imkanlarla çok da kolay olmuyor. Uluslararası sosyal medya şirketlerinin, ağ sağlayıcılarının Türk hukukuna, kanunlarına uyma zorunluluğu var. Eğer siz Türk sisteminin altyapısından yararlanıyorsanız, o ülkenin kanunlarına, hukukuna da saygı göstermek zorundasınız.  O ülkenin insanları sizin sağladığınız mecra nedeniyle zarara uğruyorsa o zarardan sorumlu olmalısınız."

Kaynak: ANKA

Sosyal Medya, Yılmaz Tunç, Politika, Güncel, Hukuk, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Tunç'tan Düşünce Özgürlüğü Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:12 Volkan Demirel’in imza törenine damga vuran an Volkan Demirel'in imza törenine damga vuran an
14:55 Beyaz et firmalarına rekor ceza Beyaz et firmalarına rekor ceza
14:53 Jandarmadaki görüntüleri ortaya çıktı Nevzat Bahtiyar, 8 yaşındaki Narin’i çuvala böyle yerleştirmiş Jandarmadaki görüntüleri ortaya çıktı! Nevzat Bahtiyar, 8 yaşındaki Narin'i çuvala böyle yerleştirmiş
13:17 Esenyurt Belediyesi’ne gitmeye çalışan CHP otobüsü polis barikatına takıldı Esenyurt Belediyesi'ne gitmeye çalışan CHP otobüsü polis barikatına takıldı
12:59 Mansur Yavaş, Esenyurt Belediyesi önündeki buluşmaya gitmiyor Mansur Yavaş, Esenyurt Belediyesi önündeki buluşmaya gitmiyor
06:53 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde Kostümle koşarken yakalandı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Kostümle koşarken yakalandı
01:28 Yer ve saat verdi: Ahmet Özer’in tutuklanmasının ardından Özgür Özel’den kritik çağrı Yer ve saat verdi: Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından Özgür Özel'den kritik çağrı
00:04 Orta Doğu’da sürpriz gelişme: İsrail ordusu 7 gün içinde ülkeden çekilecek Orta Doğu'da sürpriz gelişme: İsrail ordusu 7 gün içinde ülkeden çekilecek
23:43 İBB Başkanı İmamoğlu, Çağlayan Adliyesi’nde: Hani İmralı’dan Meclis’e yol yapıyordunuz İBB Başkanı İmamoğlu, Çağlayan Adliyesi'nde: Hani İmralı'dan Meclis'e yol yapıyordunuz
23:14 Savcılığın Ahmet Özer yazısında çarpıcı, ’’Öcalan’’ detayı Savcılığın Ahmet Özer yazısında çarpıcı, ''Öcalan'' detayı!
22:22 CHP MYK İstanbul’da olağanüstü toplanıyor CHP MYK İstanbul'da olağanüstü toplanıyor
22:14 Köprüde şeytan kostümüyle koşan şahıs yakalandı Köprüde şeytan kostümüyle koşan şahıs yakalandı
21:41 Esenyurt’un eski başkanı Necmi Kadıoğlu’ndan dikkat çeken paylaşım Esenyurt'un eski başkanı Necmi Kadıoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım
20:13 MHP liderine idam ipi fırlatan Dervişoğlu: Ben Bahçeli ile her zaman el sıkışırım MHP liderine idam ipi fırlatan Dervişoğlu: Ben Bahçeli ile her zaman el sıkışırım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2024 16:19:52. #1.13#
SON DAKİKA: Bakan Tunç'tan Düşünce Özgürlüğü Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.