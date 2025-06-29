Bakan Tunç'tan Niyazi Acar'a Başsağlığı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, babası vefat eden Bakan Yardımcısı Niyazi Acar'a başsağlığı diledi.
Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Adalet Bakan Yardımcımız Niyazi Acar'ın kıymetli babası Hacı İzzet Acar'ın vefatını teessürle öğrendim. Hacı İzzet Acar amcamıza Allah'tan rahmet, başta Bakan Yardımcımız olmak üzere ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadelerini kullandı.
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