Bakan Uraloğlu, 5G'nin Hızlı Benimsenmesini ve Fiber Altyapı Başarısını Vurguladı

10.04.2026 15:41
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk Telekom İş Ortakları Toplantısı'nda 5G teknolojisinin yüksek penetrasyon oranına ulaştığını ve fiber altyapıdaki gelişmeleri açıkladı.

Bakan Uraloğlu, Antalya'da düzenlenen Türk Telekom İş Ortakları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, bilişim ve haberleşme sektörünün stratejik önemine değinerek, yapay zeka ve 5G gibi teknolojilerin kalkınmayı hızlandırdığını belirtti. Türk Telekom'un köklü tarihi ve geniş hizmet ağına vurgu yapan Uraloğlu, 5G'ye geçişin 31 Mart'ta ilan edildiğini ve 1 Nisan itibarıyla 81 ilde kademeli olarak hizmete alındığını açıkladı. İlk günden itibaren yaklaşık 21 milyon abonenin 5G ile buluştuğunu, 10 gün içinde bu sayının 29-30 milyona yaklaştığını ifade ederek, 5G uyumlu cihazların yüzde 90'ından fazlasının aktif kullanımda olduğunu ve bu durumun vatandaşların teknolojiyi hızlı benimsediğini gösterdiğini söyledi.

Uraloğlu, 5G'nin sadece haberleşme değil, üretim ve rekabet gücünü artıran bir altyapı olduğunu vurgulayarak, 2 yıl içinde ülkenin her noktasına ulaştırmayı hedeflediklerini belirtti. Fiber altyapının önemine işaret eden Bakan, 2002'de 81 bin kilometre olan fiber ağ uzunluğunun 657 bin kilometreye çıkarıldığını, Türk Telekom'un 2019'dan bu yana 231 bin kilometre yeni fiber döşediğini ve 12,3 milyon haneye erişim sağladığını açıkladı. 2025 sonu itibarıyla fiber ağ uzunluğunun 535 bin kilometreye, hane kapsamasının ise 34,2 milyona ulaşacağını ifade etti.

Toplantıda ayrıca, Türkiye'nin Avrupa'da fiber altyapıda ilk 3 ülke arasında yer aldığı ve mobil baz istasyonlarının yüzde 61'inin fiberle bağlı olduğu belirtildi. 5G yetkilendirme ihalesinde 3 milyar 534 milyon dolar gelir elde edildiği ve yerli ürün kullanımına yönelik yükümlülükler getirildiği kaydedildi. Programda, şarkıcı Sefo'nun performansı ve Müslüm Gürses'in hologramıyla yapılan düet gösterisi de yer aldı.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Türk Telekom, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

