Bakan Uraloğlu AK Parti Siirt İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin "Kendi içimizdeki birlik beraberliğimizi güçlendirdiğimiz müddetçe sadece Müslüman olanlara değil, mazlum olan herkese de yardımcı oluyoruz." dedi.

Kentteki programları kapsamında Siirt Valiliğini ziyaret eden Bakan Uraloğlu, burada Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya ve protokol üyelerince karşılandı.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Uraloğlu, Valilik makamında Kızılkaya'dan altyapı yatırımlarına ilişkin bilgi aldı, kent genelinde yapılan çalışmaları değerlendirdi.

Daha sonra Güres Caddesi'nde esnafı ziyaret eden Uraloğlu, vatandaşlarla sohbet etti, sorun ve taleplerini dinledi.

AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Bakan Uraloğlu, burada AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

Uraloğlu, AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül ile AK Parti İl Başkanı Abdulhekim Gider'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Uraloğlu, burada yaptığı konuşmada, katılımdan dolayı partililere teşekkür etti.

Siirt'te bulunmaktan dolayı mutluluk duyduğunu dile getiren Uraloğlu, "Cumhurbaşkanı'mızın yol arkadaşı, Emine Erdoğan Hanımefendi'nin yetiştirildiği ildeyiz. Emine Erdoğan Hanımefendi Birleşmiş Milletler'de, dünyada iklim değişikliğiyle, sıfır atıkla ilgili çok ciddi bir karşılık aldı. Bu bütün dünyada konuşuldu. Allah razı olsun. Biz de kurumlarımızın adına bunu yapmaya gayret ediyoruz. Burası Cumhurbaşkanı'mızın başbakan seçildiği ildir. Burada Cumhurbaşkanı'mız, AK Parti'miz ne kadar güçlü olursa biz o kadar mutluyuz. Bizim görevimiz de elbette Bakanlık olarak üzerimize düşeni yapmaktır." diye konuştu.

Uraloğlu, devam eden projeyle Siirt'i demir yoluyla buluşturacaklarını, 34 kilometrelik yolun 25 kilometresinin tünel olduğunu söyledi.

Bakan Uraloğlu, 81 kilometre olan Siirt-Pervari yolunun 32 kilometrelik bölümünü bu sene bitireceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Devamını da inşallah önümüzdeki sene, bu zamanlar onu da bitirmiş olacağız. Bakın 2 asfalt plenti var orada. Birisi hizmet ediyor, diğeri de kurulum aşamasında. Elbette ihtiyaçlar bunlarla sınırlı değil. Biliyorum Şırnak-Van yolunu da takip ediyorsunuz. Beldelerimizde yine Bağgöze'ye giden Eruh'tan yolumuz gerçekten çok güzel bir yol oluyor. Bu dediğiniz yerlerin hepsini ben gezmiş bir kardeşinizim. Dolayısıyla sizin ne demek istediğinizi anlayabiliyorum. Yine Eruh'tan Şırnak'a giden yolun da sırası geldi diyebiliriz. Biz bir taraftan başladığımız işleri hızlıca bitirelim. Çok işe başlarsak uzun zamanda bitiririz. Onun için bitire bitire, birine bitirirken öbürüne başlayalım. Biz bu şekilde devam edeceğiz."

"Bu demir yolundan gidecek trenleri de kendimiz yapıyoruz"

Türksat 6A uydusunun uzaya gönderildiğini, bu sene Türksat 7A'yı yapmaya başlayacaklarını ifade eden Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu demir yolundan gidecek trenleri de kendimiz yapıyoruz. Şimdi milli elektrikli hızlı trenimizi yaptık. Onun seri üretimine başlıyoruz. Dolayısıyla eskiden bize öğretilen, bize anlatılanların hepsi çok önemli elbette. KAAN'ından, Hürkuş'undan, Hürjet'inden Atak helikopterine, bizim köprülerimize, hepsi çok çok önemli. Bunları biz yaptık. Ama en önemlisi de geçmişte bize öğretilen, 'Siz yapamazsınız.', 'Siz bununla uğraşmayın.' dedikleri her şeyi Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yaptık, çok şükür. Artık biz 'Ben yapabilirim.' diyoruz. Yapabilirim değil, ben yaparım diye örnekleri de var."

Terörsüz Türkiye sürecine değinen Uraloğlu, "Sanmayın ki bu sadece Türkiye'nin konusudur. Sanmayın ki sadece Suriye'de, Irak'taki konudur. Bu bütün coğrafyamızın, bizim kardeşliğimizin konusudur. Bu mazlum insanlara el uzatabilme imkanıdır. Kendi içimizdeki birlik beraberliğimizi güçlendirdiğimiz müddetçe sadece Müslüman olanlara değil, mazlum olan herkese de yardımcı oluyoruz." diye konuştu.

"Gururlandık"

Bakan Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmayı dinlerken gururlandıklarını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Allah razı olsun. Bütün hepsini izleyelim. Şöyle bir konuşma daha yapabilen bir lider var mı? Yok. O zaman Cumhurbaşkanı'mız diyor ya, 'Bana sizler gibi dava arkadaşı nasip ettiği için ne kadar şükür etsek azdır.' Benim işim havalimanı yapmak, yol yapmak, köprü yapmak, viyadük yapmak, uydu göndermek... Ondan sonra bu cep telefonlarında biraz sıkıntılar var biliyorum. Onların da hepsini çözmüş olacağız. Ama hepimizin görevi ve AK Parti teşkilatlarımızın en iyi yaptığı nedir? Gönüllere olan köprüleri güçlendirmek. Gönüllere olan yolları genişletmek. Dolayısıyla biz Allah'ın izniyle 12 belediyenin 9'unu almışız. Bir kere önce Cumhurbaşkanı'mızı seçeceğiz. AK Parti'mize de inşallah 3 vekili kazandıracağız. Ondan sonra da belediyelerin tamamını Allah'ın izniyle alacağız. Biz sizin ne derdiniz varsa, gücümüz yettiği kadar Cumhurbaşkanı'mızın talimatıyla o dertlerle dertlenmeye devam edeceğiz."

Toplantıda Gül ve Gider de birer konuşma yaptı.

Toplantıya, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Tülay Kaynarca, il yönetimi, ilçe ve belde belediye başkanları ve partililer katıldı.